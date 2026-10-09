Paris / London / Zürich - Gestützt von entspannteren Anleihemärkten sind Europas wichtigste Aktienbörsen erholt von ihren Vortagesverlusten ins Wochenende gegangen. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Anleiherenditen nach, besonders deutlich in Frankreich. Auch an den Ölmärkten ging der Preisdruck etwas zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump Spekulationen über angeblich baldige US-Angriffe gegen den Iran zurückgewiesen hatte. Der EuroStoxx ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab