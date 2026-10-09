Politische Unruhe in Paris, Madrid und London hat Europas Bankaktien zuletzt deutlich gedrückt. Dabei stehen die Institute fundamental so gut da wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Der Rücksetzer könnte also eine Chance sein. Welche Titel sich besonders anbieten. Binnen fünf Wochen hat der Stoxx Europe 600 Banks vom Jahreshoch bei 436 Punkten (7.9.) fast 10% verloren. Der breite Stoxx Europe 600 gab im selben Zeitraum 4% nach. Allein am 1.10. fiel der Bankenindex fast 4%. Hauptauslöser ist Frankreich. Ein glaubwürdiger Sparkurs fehlt, das Defizit liegt bei 5,4% des BIP, die Schuldenquote dürfte 2027 über 120% steigen. Vor der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr (18.4.) ist kaum Besserung in Sicht. Zehnjährige Staatsanleihen rentieren mit knapp 5%, inzwischen mehr als italienische. Der Risikoaufschlag zu Bundesanleihen ist bis auf 140 Basispunkte gestiegen, den höchsten Stand seit 2011. Am härtesten traf es daher Société Générale, BNP Paribas und Crédit Agricole: minus 12 bis 15% in vier Wochen. Hinzu kommt Spanien: Ministerpräsident Pedro Sánchez hat Neuwahlen für den 29.11. angesetzt. Britischen Banken droht am 28.10. eine höhere Bankenabgabe. Barclays liegt seit Jahresbeginn 10% im Minus. Der langfristige Aufwärtstrend hält trotzdem. Der Index notiert knapp 3% über seinem 200-Tage-Durchschnitt, und das ununterbrochen seit November 2023. Selbst der Zollschock 2025 und der Iran-Konflikt in diesem Jahr änderten daran nichts. Keine Euro-Krise 2.0 Der Vergleich mit 2011 greift zu kurz. Die Deutsche-Bank-Tochter DWS sieht eine Vertrauensprobe für Frankreich, keine Refinanzierungskrise. Europas Banken haben heute eine mehr als doppelt so hohe Eigenkapitalquote wie vor der Finanzkrise. Und die EZB hält mit dem Anleihekaufprogramm TPI ein Instrument gegen Ansteckung bereit. Der Kursrutsch spiegelt politische und fiskalische Unsicherheit, keine schlechten Geschäfte. Die laufen so gut wie lange nicht. Seit Anfang 2021 hat sich der Bankenindex mehr als verdreifacht, der Stoxx Europe 600 legte knapp 60% zu. Auch 2026 liegen die Banken trotz Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...