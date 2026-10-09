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"Soaring Creativity - Hong Kong Pavilion" kehrt zur Frankfurter Buchmesse 2026 zurück und präsentiert über 1.000 Meisterwerke



09.10.2026 / 18:35 CET/CEST

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Mit vier Themenbereichen, Möglichkeiten zum internationalen Rechtehandel und Veranstaltungen zum kulturellen Austausch präsentiert der Pavillon Hongkongs kreatives Schaffenspotenzial im Verlagswesen weltweit. HONGKONG und FRANKFURT, Deutschland, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das Projekt "Soaring Creativity - Hong Kong Pavilion" hat gestern auf der Frankfurter Buchmesse (FBF) 2026 offiziell seine Ausstellung eröffnet, die bis zum 11. Oktober läuft. Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Hong Kong Publishing Federation und der Hong Kong Printers Association organisiert, von der Agentur für die Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft (CCIDA) der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong gefördert und vom Wirtschafts- und Handelsbüro Hongkong in Berlin (ETO Berlin) unterstützt. feiert das Projekt in diesem Jahr seine 13. Teilnahme an dieser führenden internationalen Fachmesse. Anlässlich der Eröffnung fand ein Cocktailempfang statt, an dem wichtige Persönlichkeiten teilnahmen, darunter Frau Christine Chie (CCIDA), Frau Stephanie Pall (ETO Berlin), Herr Jürgen Boos (Präsident der FBF) und Herr Huang Qiang (Leiter der chinesischen Delegation). Matthew Yum, Co-Vorsitzender des Organisationskomitees, wies darauf hin, dass im Laufe ihrer Geschichte im Rahmen dieser Initiative mehr als 54.000 Exponate aus Hongkong über sieben Millionen Besuchern aus aller Welt präsentiert wurden und dass sie damit als wichtiges Sprungbrett für die lokale Verlags- und Druckbranche dient, um ihre Präsenz im Ausland auszubauen und ihre Standards zu verbessern. Vier Regionen stellen die regionale Wirtschaftskraft unter Beweis Auf einer Fläche von 264 Quadratmetern unter dem Motto "Hongkong: Unter dem Motto "Our Narrative" vereint der Pavillon über 70 Verlage, Druckereien und E-Book-Verlage aus Hongkong, die in vier unterschiedlichen Bereichen mehr als 1.000 ausgewählte Werke präsentieren: Bereich "Anerkennung und Erfolge": Stellt preisgekrönte Werke vor, die von branchenweit anerkannten Auszeichnungen wie den Hong Kong Publishing Biennial Awards, dem "The Next Writer Publication Funding Scheme", den Hong Kong Print Awards und den Asian Print Awards unterstützt werden.





Stellt preisgekrönte Werke vor, die von branchenweit anerkannten Auszeichnungen wie den Hong Kong Publishing Biennial Awards, dem "The Next Writer Publication Funding Scheme", den Hong Kong Print Awards und den Asian Print Awards unterstützt werden. Kreativ-Ecke: Im Mittelpunkt stehen "Cosmic Chapters: Die Zukunft lesen" - dieser Abschnitt befasst sich mit der Weltraumforschung und lässt sich dabei von Hongkongs erster einheimischer Astronautin inspirieren, die zugleich Chinas erste weibliche Nutzlastspezialistin ist.





Im Mittelpunkt stehen "Cosmic Chapters: Die Zukunft lesen" - dieser Abschnitt befasst sich mit der Weltraumforschung und lässt sich dabei von Hongkongs erster einheimischer Astronautin inspirieren, die zugleich Chinas erste weibliche Nutzlastspezialistin ist. Gewerbe- und Unternehmensgebiete: Bieten Sie Fachbesuchern eine breite Auswahl an Titeln aus den Bereichen Literatur, Sozialwissenschaften und Kinderliteratur an und erleichtern Sie gleichzeitig den Handel mit Urheberrechten. Ausgewählte kulturelle Veranstaltungen Am 8. Oktober fanden im Pavillon (Halle 5.1, Stand D121) zwei öffentliche Diskussionsrunden statt: 14:30 - 15:15 Uhr: "Wissen entschlüsseln: Wie Fachwissen zu Geschichten für Kinder wird, die die Welt bereisen" von Dr. Lucci Liyeung, Orthopädin und Autorin.





"Wissen entschlüsseln: Wie Fachwissen zu Geschichten für Kinder wird, die die Welt bereisen" von Dr. Lucci Liyeung, Orthopädin und Autorin. 15:45 Uhr - 16:30 Uhr: "Die erste Frau, die die 'drei Pole' der Erde erreichte": "Dr. Rebecca Lees Weg der Entdeckung" von Jerry Tam, Autor und Dozent. Weitere Informationen finden Sie unter , https://www.bookfairhkpavilion.com und . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/soaring-creativity--hong-kong-pavilion-kehrt-zur-frankfurter-buchmesse-2026-zuruck-und-prasentiert-uber-1-000-meisterwerke-302903694.html



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