Ein sehr kurzes, aber energiereiches Signal aus den Tiefen des Weltraums beschäftigt die Wissenschaft. Die Herkunft war lange unklar, bis das modernste Infrarotteleskop seine Instrumente auf die vermutete Quelle richtete. Ein internationales Forschungsteam hat das bislang am weitesten entfernte Radiosignal der Astronomiegeschichte aufgezeichnet. Der als Fast Radio Burst bekannte Ausbruch reiste mehr als zehn Milliarden Jahre durch das Weltall, bevor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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