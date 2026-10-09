DJ PTA-Adhoc: FutureSmart Holdings AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat

FutureSmart Holdings AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Velbert (pta000/09.10.2026/18:45 UTC+2)

Velbert, 09. Oktober 2026

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Dr. Rasso Graber, sowie der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Jörg Anbuhl, haben ihre jeweiligen Ämter als Mitglieder des Aufsichtsrats der FutureSmart Holdings AG mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Herr Anbuhl hat zugleich sein Amt als stellvertretender Vorsitzender niedergelegt.

Infolge der Amtsniederlegungen ist der Aufsichtsrat derzeit nicht beschlussfähig.Für die Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Besetzung des Aufsichtsrats sind bereits zwei neue Aufsichtsratsmitglieder vorgesehen.

Der Vorstand wird die erforderlichen Schritte zur Bestellung unverzüglich einleiten.

FutureSmart Holdings AG Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: FutureSmart Holdings AG Kohlenstraße 1 42555 Velbert Deutschland Ansprechpartner: Andreas Franz Tel.: +49 2052 8150 E-Mail: office@futuresmart.de Website: futuresmart.de ISIN(s): DE000A3DU5V8 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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October 09, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)