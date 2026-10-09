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Dow Jones News
09.10.2026 19:21 Uhr
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PTA-Adhoc: FutureSmart Holdings AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

DJ PTA-Adhoc: FutureSmart Holdings AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat

FutureSmart Holdings AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Velbert (pta000/09.10.2026/18:45 UTC+2)

Velbert, 09. Oktober 2026

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Dr. Rasso Graber, sowie der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Jörg Anbuhl, haben ihre jeweiligen Ämter als Mitglieder des Aufsichtsrats der FutureSmart Holdings AG mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Herr Anbuhl hat zugleich sein Amt als stellvertretender Vorsitzender niedergelegt.

Infolge der Amtsniederlegungen ist der Aufsichtsrat derzeit nicht beschlussfähig.Für die Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Besetzung des Aufsichtsrats sind bereits zwei neue Aufsichtsratsmitglieder vorgesehen.

Der Vorstand wird die erforderlichen Schritte zur Bestellung unverzüglich einleiten.

FutureSmart Holdings AG Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      FutureSmart Holdings AG 
           Kohlenstraße 1 
           42555 Velbert 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Franz 
Tel.:         +49 2052 8150 
E-Mail:        office@futuresmart.de 
Website:       futuresmart.de 
ISIN(s):       DE000A3DU5V8 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791564300361 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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