DJ PTA-Adhoc: FutureSmart Holdings AG: Geplante Übernahme eines KI-basierten Technologieunternehmens wird nicht vollzogen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Mergers & Acquisitions / Fusion

FutureSmart Holdings AG: Geplante Übernahme eines KI-basierten Technologieunternehmens wird nicht vollzogen

Velbert (pta000/25.08.2026/17:15 UTC+2)

Die FutureSmart Holdings AG (ISIN: DE000A3DU5V8) teilt mit, dass die am 31. März 2026 angekündigte geplante Übernahme eines im Bereich hochsicherer digitaler Kommunikation und KI-gestützter Datenanalyse tätigen Technologieunternehmens nicht vollzogen wird.

Grund hierfür ist, dass auf Seiten der Gegenpartei wesentliche, für den Vollzug der Transaktion vereinbarte Finanzierungsvoraussetzungen nicht erfüllt wurden. Die Voraussetzungen für die Umsetzung der im bindenden Term Sheet vorgesehenen Transaktionsstruktur liegen damit nicht vor.

Der Vorstand der FutureSmart Holdings AG hat daher entschieden, die geplante Transaktion nicht weiterzuverfolgen. Aus der Beendigung der geplanten Übernahme ergeben sich nach derzeitiger Einschätzung keine wesentlichen finanziellen Belastungen für die Gesellschaft.

Unabhängig hiervon verfolgt die FutureSmart Holdings AG ihre Strategie zur Weiterentwicklung und Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit unverändert fort. Der Vorstand prüft derzeit weitere strategische Möglichkeiten und potenzielle Transaktionen, die geeignet sind, den Geschäftsumfang der Gesellschaft zu erweitern und zusätzliche Wachstumspotenziale zu erschließen.

Über konkrete Entwicklungen wird die Gesellschaft den Kapitalmarkt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben informieren.

FutureSmart Holdings AG

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: FutureSmart Holdings AG Kohlenstraße 1 42555 Velbert Deutschland Ansprechpartner: Andreas Franz Tel.: +49 2052 8150 E-Mail: office@futuresmart.de Website: futuresmart.de ISIN(s): DE000A3DU5V8 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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August 25, 2026 11:15 ET (15:15 GMT)