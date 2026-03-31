Ukraine, Israel und Iran - die Welt ist aus dem Lot! Staaten rüsten auf, die Verteidigungs-Budgets gehen in die Milliarden. In diesem Umfeld entwickelt sich der Markt für hochsichere digitale Kommunikation und Cyber-Resilienz derzeit zu einem der dynamischsten Segmente innerhalb der globalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Programme zur Modernisierung der Streitkräfte zeigen, wie stark die Nachfrage nach sicheren Kommunikations- und Datenlösungen wächst. Für Anleger eröffnet sich damit ein struktureller Wachstumsmarkt, der von langfristigen staatlichen Budgets, hohen technologischen Eintrittsbarrieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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