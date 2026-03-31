Die Welt ist in Aufruhr - und moderne Kommunikations-Netzwerke müssen schritthalten! Die Digitalisierung militärischer Kommunikation gehört zu den strategisch wichtigsten Themen moderner Sicherheitspolitik. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist klar geworden, dass Informations- und Führungsfähigkeit über Erfolg oder Misserfolg militärischer Operationen entscheiden. Moderne Streitkräfte müssen heute in der Lage sein, Daten in Echtzeit auszuwerten, Einheiten zu koordinieren und auch unter extremen Bedingungen eine stabile Kommunikation aufrechtzuerhalten. Der Schutz kritischer IT-Infrastruktur sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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