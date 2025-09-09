EQS-Ad-hoc: FutureSmart Holdings AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kryptowährung / Blockchain
Velbert, den 09. September 2025 - Die FutureSmart Holdings AG (ISIN: DE000A3DU5V8, WKN: A3DU5V), früher bekannt unter der Firmierung "Cloud2Go", plant eine umfassende strategische Neuausrichtung mit dem Ziel, sich als führende Krypto-Blockchain-Plattform für digitale Identitäten und physische Smart Business Cards zu positionieren.
Im Rahmen dieser Neuausrichtung sollen folgende Meilensteine umgesetzt werden:
Diese strategische Neuausrichtung eröffnet der FutureSmart Holdings AG neue Wachstumsfelder in den Bereichen Web3, Blockchain-Identitäten, NFT-basierte Interaktionen und Enterprise-Lösungen. Gespräche mit potenziellen Investoren und Partnern für die Umsetzung der Krypto-Blockchain-Strategie sind bereits angelaufen. Die bisherigen Aktivitäten werden bis zur kommenden Hauptversammlung weitergeführt. Das lukrative Geschäft mit der Abwicklung von Hauptversammlung bleibt von der Neuausrichtung unberührt.
Kontakt für Rückfragen:
E-Mail: office@futuresmart.de
FutureSmart Holding AG
Kohlenstr. 1
42555 Velbert
Handelsregister: AG Wuppertal, HRB 34922
WKN: A3DU5V
ISIN: DE000A3DU5V8
