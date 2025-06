Hightech "Made in Germany" - warum FutureSmart das Zeug zum Börsenstar hat.

Anzeige / Werbung

FutureSmart ist eine innovative, agile Technologie-Holding mit operativer Historie, realen Kunden und klarer Wachstumsstrategie.

Eine Tech-Aktie mit Substanz, Historie und Zukunft!

Während viele junge Technologiewerte erst beweisen müssen, ob ihre Ideen im Markt bestehen, setzt die FutureSmart Holdings AG (ehemals Cloud2Go AG) - WKN A3DU5V - auf etwas, das heute selten geworden ist: Substanz. Die Unternehmensgruppe verbindet über 30 Jahre Erfahrung in der intelligenten Gebäudetechnik mit hochmodernen Lösungen für Digitalisierung, Cloud-Technologie und nachhaltiger Infrastruktur - alles "Made in Germany".

Und genau das macht FutureSmart so spannend: Technologie mit Marktreife, echte Kunden, funktionierende Produkte - und dennoch eine Bewertung, die an einen Geheimtipp erinnert.

Die Highlights auf einen Blick:

- Über 30 Jahre Erfahrung: Durch eine operative Tochter blickt die Gruppe auf mehr als 400 Großprojekte und 2.500 Kunden zurück.

- Smart Aging als Megatrend: Mit "Assistance for Life" bietet FutureSmart Lösungen für das technikunterstützte Wohnen im Alter - ein Milliardenmarkt.

- Wasser sparen mit Technologie: Auf Mallorca revolutioniert die Tochter First Smarthome mit RAINORA die Bewässerung - bis zu 30 % weniger Verbrauch!

- Die Hauptversammlung 2.0: Eigene Software & NFC-Smartcards revolutionieren die Stimmerfassung und ersetzen Papierberge - live, nachhaltig, effizient.

- Cloud & NFC-Produkte im Vormarsch: Digitale Visitenkarten, Datenzugriff, Dokumentenverteilung - alles über NFC-basierte Smartcards, Stifte oder Schlüsselanhänger.

- Zukunftsvision inklusive: Geplant ist eine Wallet-Funktion für Zahlungen & Krypto sowie Zugangskontrollsysteme mit NFC - z.B. für Hotels.

- Referenzkunden wie Radisson: Hier nutzt man bereits die Technologie - ein klarer Fuß in der Tür für neue Anwendungen.

- Alles inhouse: Vom Kartendruck bis zur Programmierung - FutureSmart kann sofort liefern und flexibel auf Kundenwünsche eingehen.

- Extrem knapper Freefloat: Nur 1 Mio. Aktien, über die Hälfte fest in Vorstands-, Aufsichtsrats- und Mitarbeiterhand.

Während viele Anleger auf Techriesen aus dem Ausland schauen, entsteht in Deutschland ein Hightech-Unternehmen, das die Zukunft der digitalen Kommunikation entscheidend mitgestalten könnte. Auf den Fährten von Computershare, dessen Aktienkurs Stand heute seit der Erstnotiz im Jahr 1994 um mehr als 800 Prozent gestiegen ist, bieten die Aktien der FutureSmart Holdings AG Anlegern jetzt die Möglichkeit bei den wachstumsstarken Megatrends Digitalisierung, Cloud, NFC und smarte Infrastruktur von Anfang an dabei zu sein.

Mit einem Fokus auf sichere, cloudbasierte Vernetzung und kontaktlosen Interaktionen mittels NFC adressiert die FutureSmart Holdings AG Milliardenmärkte - von Industrie 4.0 über eGovernment bis hin zu Finanzdienstleistungen.

Produktportfolio: Alleinstellungsmerkmale und Megatrends - alles "in house"

Über ihre Tochtergesellschaften bietet die FutureSmart Holdings AG folgende diversifizierte und skalierbare Produkte:

- Cloudspeicherung und NFC-Datenübertragung-

Die Technologie ist bereits Standard bei mobilen Zahlungen, Zutrittskontrollen, Logistik & Smart Cards. Schätzungen gehen davon aus, dass der NFC-Markt bis 2030 auf über 50 Milliarden EUR wachsen wird.



- Mit "Cloud2Go" bietet FutureSmart die Speicherung von Daten dank der eigens entwickelten Software in der Cloud und den Abruf über diverse Produkte wie beispielsweise NFC-Smartcards von überall auf der Welt.

Das Produkt ist bereits in 65 Ländern im Einsatz. Dazu kommen zahlreiche Referenzkunden - angefangen von lokalen Institutionen wie beispielsweise der Stadtsparkasse bis hin zu internationalen Konzernen wie der Radisson Hotelgruppe.

Das Produkt ist aber auch bei mittelständischen Betrieben beliebt. Immobilienmakler nutzen die Smartcards als digitale Visitenkarte mit der sie nicht nur ihre Kontaktdaten, sondern auch die Exposés der jeweiligen Immobilienobjekte an die Interessenten weitergeben können. Aussteller von Messen schätzen die Smartcards im Kreditkartenformat, weil sie dadurch nicht hunderte von Papiervisitenkarten bei sich tragen müssen - die während den Messen nicht selten verknicken oder verschmutzen und am Ende ohnehin weggeschmissen werden - es genügt die Smartcard an das Smartphone des Besuchers zu halten und schon sind sämtliche Daten übertragen.

Unter Schülern und Studenten sind die "DigiPens" der letzte Schrei. Denn damit können sie nicht nur schreiben, sondern ihre Social Media Profile, Bilder oder Spiele teilen.

Das sind nur einige wenige Beispiele, denn den Anwendungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt - ebensowenig dem Umsatzwachstum.



- "HV-Services" ist ein weiteres überaus spannendes Geschäftsfeld das nicht nur die Innovationskraft des Unternehmens, sondern auch die Leistungsfähigkeit des bis zu 40-köpfigen Programmierteams unterstreicht. Innerhalb von nur 3 Monaten wurde eine Softwarelösung erstellt, die den schon ein wenig verstaubten Markt der Hauptversammlungs-Dienstleistungen in Deutschland revolutioniert hat.

So kommen die NFC-Smartcards der Unternehmensgruppe seit diesem Jahr als Stimmkarten auf Hauptversammlungen zum Einsatz. Im Gegensatz zu den altmodischen Stimmbögen aus Papier, die nach den Hauptversammlungen im Müll landen - ebenso wie die Papiervisitenkarten nach den Messen - werden die im Design des jeweiligen Unternehmens gestalteten Stimmkarten von den Aktionären mitgenommen.

Die Smartcards dienen nicht nur der Abgabe der Stimmen. Sie ermöglichen auch den Abruf sämtlicher vom Unternehmen bereitgestellten Dokumente wie Geschäftsberichten, Unternehmenspräsentationen, Pressemappen, etc. aus der Cloud.

Somit gehören die Bilder von Aktionären, die die Hauptversammlungen mit stapelweise gedruckten Geschäftsberichten & Co unter dem Arm verlassen, der Vergangenheit an. Der Aktionär muss nichts schleppen, es werden Unmengen an Papier gespart und das Unternehmen erhält sogar einen Überblick welcher Aktionär wann welche Daten aus der Cloud abgerufen hat. Denn die Bereitstellung der Daten erfolgt über einen Downloadlink - wie bei WeTransfer. Das stimuliert natürlich die Kommunikation zwischen Unternehmen und Aktionariat.

Der Markt hat die Lösung aus dem Hause FutureSmart bereits im ersten Jahr gut aufgenommen und eine Vielzahl von Unternehmen hat die etablierten Anbieter verlassen, um die innovative Lösung von FutureSmart zu probieren. Aber die moderne und nachhaltige Art der Stimmerfassung und -auswertung ist nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal:

Die Echtzeit-Anzeige der abgegebenen Stimmen (wie der Spielstand eines Fußballspiels) gehört ebenso dazu wie die Erstellung von Teilnehmerprofilen basierend auf dem Zugriff zu den einschlägigen Datenbanken.

Kein Wunder, dass es das erklärte Ziel ist, hier in den kommenden drei Jahren zu den Marktführern in diesem Bereich aufzusteigen. Da wären wir dann wieder bei der eingangs erwähnten Computershare - und die bringt aktuell einen Börsenwert von rund 15 Milliarden EUR auf die Waagschale. Die komplette FutureSmart Unternehmensgruppe wird an der Börse aktuell mit nur etwas mehr als 2 Millionen EUR bewertet. Da fällt es nicht schwer, von einmaligen Kursgewinnen zu träumen, denn das Potential ist riesig.



- Wallet, Krypto und Zugangskontrolle sind die Schlagworte, wenn es um die Erweiterung des Produktportfolios im Bereich NFC-Smartcards und Cloudtechnologie geht. Dabei ist das Fundament durchaus schon gelegt. Zugangskontrollen im Bereich Hotelzimmer, das heißt Produktion von tausenden von Smartcards - mit Radisson gibt es bereits eine Geschäftsbeziehung. Präsentationen vor einschlägigen Vereinigungen wie der DEHOGA in Berlin haben bereits stattgefunden. Enge Geschäftsbeziehungen gibt es auch zu E-Mail-Providern, die Zugang zu Cloudspeicher und mitunter auch eigene Wallets anbieten. Hier gab es sogar bereits Gespräche über die Einbindung der NFC-Kartentechnologie von FutureSmart. Es könnte also durchaus sein, das noch in diesem Jahr meldepflichtige Abschlüsse getätigt werden können. Beim aktuellen Kursniveau bietet das ohne Zweifel ein Vervielfachungspotential der Aktie.



- Smarte Gebäudetechnik -

Ein weiterer Geschäftsbereich ist die smarte Gebäudetechnik. Ob technikunterstütztes Wohnen im Alter oder intelligente Gartenbewässerung, auch hier spielen eigene Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen eine wichtige Rolle.



- "RAINORA" heißt die Marke mit der FutureSmart über die Tochtergesellschaft First Smarthome S.L. wohlhabende Immobilienbesitzer auf Mallorca adressiert. Das Produkt trifft den Puls der Zeit - denn die Kosten für die Bewässerungen der Gartenanlagen steigen in den Sommermonaten dramatisch an. Da sind Einsparungen in Höhe von 30 Prozent mehr als willkommen. Denn das Produkt, dass nur dann gießt, wenn es auch Sinn macht, kostet unter 2.000 EUR. Mit einer Marge von über 50 Prozent. Hier profitiert das Unternehmen von der Kombination aus klimatischen Herausforderungen, dem wachsenden Immobiliensektor und einer immer moderner werdenden Landwirtschaft. Eine Expansion von Mallorca über das spanische Festland bis nach ganz Europa soll innerhalb der kommenden 3 Jahre erfolgen.



- "Assistance for Life" - ein weiteres, zukunftsweisendes Produkt im Wachstumsmarkt der smarten Gebäudetechnik bietet technikunterstütztes Wohnen im Alter. Hier soll älteren Menschen ein längeres, sicheres und selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht werden.

Der Bedarf ist riesig und wächst jedes Jahr dank der Alterspyramide weiter. Eine aktuelle Studie von Deloitte belegt das und spricht dem europäischen Markt jährliche Wachstumsraten von über 15 Prozent zu.

Da die Zahl der über 65-Jährigen in der EU bis 2050 auf weit über 150 Millionen Menschen ansteigen wird ist es kein Wunder, dass sowohl Politik als auch Krankenkassen zunehmend Investitionen in Prävention und Heimlösungen fördern.

Das Produkt "Assistance for Life" von der AJH Elektro GmbH, einer weiteren FutureSmart-Tochtergesellschaft, bietet Hightech für eine besseres Leben im Alter ab 100 Euro pro Quadratmeter. Das entspricht 7.500 EUR für eine durchschnittliche Wohnungsgröße von 75 m². Ein gutes Investment, wenn man bedenkt, dass die Kosten für einen Platz in Senioren- oder Pflegeheimen, die ohnehin völlig überfüllt sind, jährlich bei 34.452 EUR liegen (Quelle: Sparkasse).

AJH ist seit über 30 Jahren tätig, hält alle Zertifizierungen und ist bestens am Markt vernetzt. Auch hier stehen die Zeichen auf nachhaltiges Wachstum.

Aktionärsstruktur, Bewertung & Kursverlauf - Konkrete Kursfantasie

Die FutureSmart Holdings AG verfügt über ein Grundkapital von 1.000.000 auf den Namen lautenden Stückaktien (WKN: A3DU5V, ISIN: DE000A3DU5V8), die seit dem 27. Mai 2025 an der Börse Düsseldorf notiert sind. Aufgrund der äußerst kurzfristigen Bestätigung zur Einbeziehung - nur einen Tag vor Handelsstart - konnte die Erstnotiz nicht medial begleitet werden. Was ursprünglich als bedeutender Kapitalmarktevent geplant war, wurde somit zur rein technischen Notierungsaufnahme - praktisch unbemerkt von der deutschen Tech-Investment-Community.



Das Resultat: Heute, kurz nach Handelsaufnahme, ist die Aktie ein echter Geheimtipp - ein innovatives, wachstumsstarkes Unternehmen, dessen Existenz der Kapitalmarkt schlichtweg (noch) nicht wahrgenommen hat. Man könnte sagen: Die FutureSmart-Aktie steht wie ein unbekanntes Produkt in einem Regal - ohne Sichtbarkeit, ohne Erklärung, ohne Kontext. Kein Wunder also, dass bislang kaum Nachfrage besteht - denn wer nichts von der Aktie weiß, sucht auch nicht danach.

Lediglich 51 ausgewählte Investoren, die das Unternehmen mitunter bereits seit 2020 begleiten, halten Anteile. In einigen Platzierungsrunden wurden seitdem rund 730.000 EUR eingeworben - bei Bewertungen zwischen 1,00 EUR und 10,00 EUR je Aktie. Der durchschnittliche Platzierungspreis lag bei rund 3,00 EUR. Frühphasen-Investoren mit Einstiegskursen von 1,00 EUR dürften nun teilweise aus persönlichen Gründen einzelne Aktien verkaufen. Ein fundamentaler Verkaufsdruck ist nicht erkennbar.

Entsprechend verlief der Kurs bislang fernab jeglicher wirtschaftlicher Logik: Nach der Erstnotiz bei 5,00 EUR stieg der Kurs kurzzeitig auf 5,50 EUR, fiel dann jedoch auf zuletzt rund 2,00 EUR - bei einem Gesamtumsatz von weniger als 15.000 Aktien, also unter 1,5 % des Grundkapitals. Der Rückgang spiegelt keine Bewertung des Unternehmens wider, sondern allein den Umstand fehlender Aufmerksamkeit und Information.

Für informierte Anleger ergibt sich daraus eine historische Einstiegschance: Der einzige Grund für die aktuelle Unterbewertung ist die fehlende Marktkenntnis - und genau das wird sich jetzt ändern. Denn FutureSmart hat ambitionierte Pläne im Bereich Investor Relations:

Roadshows und Präsenz auf Kapitalmarktkonferenzen

Interviews mit führenden Finanzjournalisten

Aktive Verbreitung über Medien, Finanzportale und Social Media

Regelmäßige Unternehmensnachrichten und Halbjahres-Updates



Dazu kommen operative Highlights: Die Eröffnung des ersten Showrooms auf Mallorca, der Start der neuen Bezahlfunktion mit NFC-Smartcard, neue Partnerschaften mit E-Mail-Providern, der Einstieg in den Markt für Zugangskontrollsysteme und die Gewinnung von Neukunden im Bereich der digitalen Hauptversammlungsdienste.

Laut aktuellem Drei-Jahres-Plan rechnet FutureSmart bis 2028 mit Umsätzen von über 25 Mio. EUR und einem Gewinn vor Steuern im unteren siebenstelligen Bereich. Bei einem angenommenen Gewinn von 2 Mio. EUR entspräche das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von nur 1 - auf Basis des aktuellen Kurses. Zum Vergleich: Etablierte Marktteilnehmer wie Computershare notieren mit einem KGV von über 24.

Die Aktie der FutureSmart Holdings AG ist damit nicht nur unterbewertet - sie ist ein schlafender Riese mit erheblichem Kurspotenzial. Die Tatsache, dass Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeiter über 50 Prozent am Grundkapital halten, und das auch so bleiben soll, tut ihr Übriges.

Fazit: Eine Aktie wie ein schlafender Riese

FutureSmart ist eine innovative, agile Technologie-Holding mit operativer Historie, realen Kunden und klarer Wachstumsstrategie.

Das Beste: Die Aktie (WKN A3DU5V) ist aktuell so günstig bewertet, dass schon kleine Nachrichten große Wirkung entfalten könnten.

Smarte Investoren sichern sich jetzt Aktien der FutureSmart Holdings AG - bevor es andere tun, denn der Weg zu alten Bewertungen zwischen 5 und 10 EUR dürfte sehr kurz sein.

- Eckdaten ?

Emittent FutureSmart Holdings AG (bei manchen Portalen noch als Cloud2Go AG gelistet) Anzahl Aktien 1.000.000 WKN A3DU5V ISIN DE000A3DU5V8 Aktiengattung Namensaktien Kapitalmarktpartner Renell Corporate Finance GmbH Skontroführer ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Aktionärsstruktur 45,1% Gründer 34,4% Institutionelle Investoren 20,5% Private Investoren KGV 2025e 3,6 KGV 2026e 1,9 KGV 2027e 1,1

Disclaimer / Wichtige Hinweise

Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der Finx Media GmbH (nachfolgend " Finx Media") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass Finx Media den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung.

Elektronische Verbreitung: Finx Media kann für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen der jeweiligen Publikation sowie für andere Dienstleistungen von den jeweiligen Unternehmen oder verbundenen Dritten beauftragt worden und entgeltlich entlohnt worden sein. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonflikts.

Geschäfte in diversen Finanzinstrumenten: Finx Media sowie die jeweiligen Autoren sämtlicher Publikationen von Finx Media können jederzeit Long- oder Shortpositionen in den beschriebenen Wertpapieren und Optionen, Futures und anderen Derivaten, die auf diesen Wertpapieren basieren, halten. Weiterhin behalten sich Finx Media sowie die jeweiligen Autoren sämtlicher Publikationen von Finx Media das Recht vor, zu jeder Zeit vorgestellte Wertpapiere und Optionen, Futures und andere Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren zu kaufen oder zu verkaufen. Uns liegen keinerlei Kenntnis über die Positionierung in den genannten Instrumenten oder anderen unserer Auftraggeber vor. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonflikts.

In die Zukunft gerichtete Aussagen: Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von Finx Media zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche Finx Media nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Finx Media liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

Genereller Haftungsausschluss: Finx Media haftet weder für die Inhalte, noch für die Verbreitung, noch für die Ergebnisse aus Vermögens- und Anlageentscheidungen unserer Leser. Eine Weiterleitung oder Kopie der Inhalte haben wir nicht unter Kontrolle. Alle unsere Veröffentlichungen unterliegen dem deutschen Presserecht.

Enthaltene Werte: DE000A3DU5V8