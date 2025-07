Die FutureSmart Holdings AG feierte Ende Mai ihr Börsendebüt an der Düsseldorfer Börse und bringt damit frischen Schwung in das Nebenwerte-Segment des Digitalisierungs-Sektors. Die Unternehmensgruppe aus Velbert ist als Holding aufgestellt und bündelt Beteiligungen in den Bereichen Kommunikations- und Elektrotechnik. Im Fokus stehen zukunftsweisende Technologien, mit denen FutureSmart den digitalen Wandel aktiv mitgestalten will. Besonders innovativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...