NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Benjamin Toms aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen für die anstehenden Zahlen der spanischen Großbank für das dritte Quartal. Seine Vorsteuer-Gewinnprognose blieb nahezu unverändert./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 11:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 11:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113211835
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