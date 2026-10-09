Mit dieser Auszeichnung werden Adas technisches Fachwissen und die nachweislichen Erfolge bei der Zusammenarbeit mit Fluggesellschaften, Hotels und Reisemarken gewürdigt, die auf AWS setzen.

Kunden aus den Bereichen Reisen und Gastgewerbe können Ada CX über AWS Marketplacefinden und beziehen.

Ada, der Pionier im Bereich Agentic Customer Experience, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Amazon Web Services (AWS) Travel and Hospitality Competency erhalten hat. Mit dieser Auszeichnung wird Ada als AWS-Partner anerkannt, der über nachgewiesene technische Kompetenz verfügt und nachweislich zum Erfolg seiner Kunden beiträgt, indem er Marken aus den Bereichen Reise und Gastgewerbe unterstützt, Kundenprobleme in großem Umfang zu lösen. Ada gehört nun zu einer ausgewählten Gruppe von 58 AWS-Partnern, die über diese Kompetenz verfügen. Dies spiegelt die Fähigkeit wider, bekannte Reiseunternehmen zu unterstützen, auch in geschäftigen und unkalkulierbaren Phasen einen zuverlässigen Service zu bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261009534324/de/

Ada earns AWS Travel and Hospitality Competency for resolving traveler issues at scale

"In der Reisebranche wird ein proaktiver Kundenservice auf eine harte Probe gestellt. Die Nachfrage steigt ohne Vorwarnung sprunghaft an, Richtlinien ändern sich stündlich, und die Kunden stehen oft unter Stress und sind weit weg von zu Hause", sagte Mike Murchison, CEO und Mitgründer von Ada. "Unsere Kunden aus der Luftfahrt- und Hotelbranche brauchen nicht nur KI-Agenten, die von Anfang an gut funktionieren. Sie müssen diese Woche für Woche weiter verbessern, da sich ihre Betriebsabläufe ständig ändern. Dass wir diese Kompetenz mit AWS erreicht haben, spiegelt die Arbeit wider, die die Teams unserer Kunden gemeinsam mit uns geleistet haben, und hilft uns dabei, diesen Ansatz bei weiteren Reisemarken weltweit umzusetzen."

Für die Momente, an die man sich in der Reisebranche erinnert

Ein Flug wurde um 23 Uhr gestrichen. Ein Treue-Upgrade, das nicht auf die umgebuchte Reiseroute übertragen wurde. Ein Anschlussflug, den man um sechs Minuten verpasst hat. Das sind die Erlebnisse, die die Meinung der Reisenden über eine Marke prägen und sie treten selten einzeln auf.

Die auf Ada basierenden KI-Agenten sind mit Buchungs-, Bestands-, Treue- und CRM-Systemen verbunden, um die Bedürfnisse eines Kunden zu erfassen und in seinem Namen Maßnahmen zu ergreifen. Wenn der Flugplan eines Reisenden nicht planmäßig verläuft, greift der KI-Agent auf das Buchungssystem zu, nimmt die Änderung vor und bestätigt diese im Gespräch. Das ist umfassende Problemlösung: die Arbeit zu erledigen, die der Kunde benötigt, und nicht nur das Gespräch zu beenden.

Gemeinsame Verbesserung des KI-Kundendienstes nach dessen Start

Diese Kompetenz umfasst mehr als nur eine erfolgreiche Implementierung. Ada unterstützt Reisemarken dabei, ihre traditionellen Abläufe für den Kundenservice in agentenbasierte CX-Organisationen umzugestalten und stellt die Plattform, die Prozesse und die Mitarbeiter bereit, die Unternehmen benötigen, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse in großem Umfang zu bieten:

Lösungen für Spitzenzeiten: Mit Ada ausgestattete KI-Agenten bewältigen plötzliche Auslastungsspitzen, Umbuchungen und Fragen vor der Abreise, ohne dass sich die Wartezeiten verlängern oder zusätzliches Personal benötigt wird.

Mit Ada ausgestattete KI-Agenten bewältigen plötzliche Auslastungsspitzen, Umbuchungen und Fragen vor der Abreise, ohne dass sich die Wartezeiten verlängern oder zusätzliches Personal benötigt wird. Alle Sprachen, alle Kanäle: Reiseunternehmen betreuen ihre Gäste in 60 Sprachen über Messaging, Telefon und E-Mail ganz im Stil ihrer eigenen Marke und ohne separate Arbeitsabläufe für jeden einzelnen Markt.

Reiseunternehmen betreuen ihre Gäste in 60 Sprachen über Messaging, Telefon und E-Mail ganz im Stil ihrer eigenen Marke und ohne separate Arbeitsabläufe für jeden einzelnen Markt. Ständige Weiterentwicklung mit Performance Center: Playbooks, Coaching und Simulationen helfen den Kundenteams dabei, Möglichkeiten zur Verbesserung ihres KI-Agenten zu finden und Änderungen zu testen, bevor diese für Reisende sichtbar werden.

Playbooks, Coaching und Simulationen helfen den Kundenteams dabei, Möglichkeiten zur Verbesserung ihres KI-Agenten zu finden und Änderungen zu testen, bevor diese für Reisende sichtbar werden. Gemacht für AWS: Ada lässt sich in Amazon Connect integrieren, um Chats und Gespräche mit vollständigem Kontext an menschliche Mitarbeiter weiterzuleiten, und läuft auf der AWS-Infrastruktur, einschließlich Amazon Bedrock und Amazon SageMaker für KI, mit regionalem Hosting in den USA, Kanada und der EU, was Reiseunternehmen dabei unterstützt, die Anforderungen der DSGVO und andere Compliance-Vorgaben zu erfüllen.

"KI ist keine einmalige Implementierung sie muss ständig dazulernen und sich weiterentwickeln. Für Cebu Pacific bedeutet das, unsere KI-Agenten kontinuierlich so zu trainieren, dass sie die Absichten der Kunden besser verstehen, damit sie präziser reagieren und Probleme effektiver lösen können. Der wahre Mehrwert liegt nicht einfach darin, mehr Anfragen zu bearbeiten, sondern bereits beim ersten Kontakt qualitativ hochwertige Lösungen zu liefern und das Kundenerlebnis deutlich zu verbessern."

- Candice Iyog, Chief Marketing Customer Experience Officer, Cebu Pacific

Wenn Sie mehr über Ada für Reisen und Gastgewerbe erfahren möchten, dann besuchen Sie die Website und finden Sie Ada auf dem AWS Marketplace.

Über Ada

Ada ist das Unternehmen für agentengestützte Kundenerlebnisse. Auf Basis des ACX-Betriebsmodells verwandeln Unternehmen ihren Kundenservice in agentengesteuerte CX-Organisationen, in denen KI-Agenten Probleme von Anfang bis Ende lösen, sich Woche für Woche verbessern und außergewöhnliche Erlebnisse in großem Umfang bieten. Seit 2016 hat Ada mehr als 6,4 Milliarden Interaktionen für globale Marken wie Ancestry, Cebu Pacific, IPSY, monday.com, Pinterest und Sky ermöglicht mit integrierter Sicherheit und Compliance auf Unternehmensniveau. Erfahren Sie mehr unter: ada.cx.

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