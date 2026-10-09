Verdant Rock verfügt nun über Finanzkraftratings sowohl von Fitch Ratings als auch von Morningstar DBRS, was den Vertragspartnern eine Bestätigung durch zwei Ratingagenturen bietet und die Sicherheitsarchitektur hinter jeder Finanzgarantie stärkt

Verdant Rock Limited, ein von der Bermuda Monetary Authority reguliertes Versicherungsunternehmen der Klasse 3B, hat von Morningstar DBRS ein Finanzkraftrating von "A (low)" erhalten. Das Rating spiegelt die Finanzkraft von Verdant Rock sowie dessen Fähigkeit wider, seinen Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern als Finanzgarant mit "Investment-Grade"-Rating für Kredite aus Schwellenländern nachzukommen.

Morningstar DBRS ist eine globale Ratingagentur mit Tätigkeitsbereich in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Ihre Bewertung von Verdant Rock spiegelt die voraussichtlich starke Ertragskraft des Unternehmens, sein robustes Risikoprofil, seine solide Liquidität und seine gute Kapitalausstattung wider. Morningstar DBRS hat Verdant Rock zudem ein Emittentenrating von "A (low)" zugewiesen. Dieses Rating folgt auf das von Fitch Ratings am 12. Juni 2026 vergebene langfristige Finanzkraft-Rating "BBB+" für Versicherer mit stabilem Ausblick. Verdant Rock verfügt nun über Finanzkraft-Ratings sowohl von Fitch Ratings als auch von Morningstar DBRS, was den Geschäftspartnern eine Bestätigung des Investment-Grade-Status des Unternehmens durch zwei Ratingagenturen bietet.

Die Garantien von Verdant Rock richten sich an Begünstigte mit Mandaten im Investment-Grade-Bereich. Banken und Versicherungen, die von Verdant Rock emittierte garantierte Wertpapiere halten, können sowohl die Ratings von Fitch Ratings als auch von Morningstar DBRS als unabhängige, von der Agentur bestätigte Bewertungen des Investment-Grade-Status des Unternehmens heranziehen. Das "Morningstar DBRS A (low)"-Rating für die Finanzkraft stellt eine zweite Ebene externer Validierung für die Sicherheitsarchitektur dar, die jeder von Verdant Rock ausgestellten Garantie zugrunde liegt.

"Dass wir sechs Monate nach Erhalt unserer BMA-Lizenz von Morningstar DBRS ein Finanzstärke-Rating der Stufe A (low) erhalten haben, ist ein Ergebnis, auf das wir stolz sind. Morningstar DBRS hat unsere prognostizierte Ertragskraft, unser Risikoprofil, unsere Liquidität und unsere Kapitalausstattung bewertet und ist zu einem Ergebnis gelangt, das mit dem übereinstimmt, was wir unseren Vertragspartnern seit unserer Gründung immer wieder versichert haben: dass Verdant Rock auf soliden strukturellen Grundlagen aufgebaut ist. Wir verfügen nun über Finanzkraft-Ratings von zwei international anerkannten Agenturen. Wir verfügen nun über Finanzkraft-Ratings von zwei international anerkannten Agenturen. Für jeden Vertragspartner, der eine Bestätigung durch zwei Agenturen benötigt, bevor er eine Finanzgarantie akzeptieren kann, ist diese Frage damit geklärt." Tolga Uzuner, Mitbegründer und Chief Executive Officer, Verdant Rock Limited

ÜBER MORNINGSTAR DBRS

Morningstar DBRS ist eine weltweit tätige Ratingagentur, die weltweit mehr als 4.500 Emittenten und 68.000 Wertpapiere bewertet und dabei ein breites Spektrum an Finanzinstituten, Unternehmen und strukturierten Finanzprodukten abdeckt. Morningstar DBRS ist Teil von Morningstar, Inc. Kreditratings, Research und Risikoanalysen werden von DBRS, Inc., DBRS Limited, DBRS Ratings GmbH und DBRS Ratings Limited erstellt.

ÜBER VERDANT ROCK

Verdant Rock Limited ist ein in Bermuda ansässiges Versicherungsunternehmen, das von der Bermuda Monetary Authority als Versicherer der Klasse 3B beaufsichtigt wird. Das Unternehmen verfügt über ein Langfrist-Finanzkraftrating von "BBB+" mit stabilem Ausblick von Fitch Ratings sowie über ein Finanzkraftrating von "A (low)" von Morningstar DBRS. Verdant Rock stellt unwiderrufliche, bedingungslose und auf Abruf verfügbare Finanzgarantien für Kredite aus Schwellenländern in fünf Risikobereichen aus: Infrastruktur, Unternehmenskredite, Bankportfolio, ABS und RMBS. Die garantierten Wertpapiere sind für Begünstigte mit Investment-Grade-Mandaten konzipiert.

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