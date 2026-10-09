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Die US-Regierung hat am 8. Oktober 12.267 BTC im Wert von rund einer Milliarde Dollar aus einer Bitfinex-Wallet bewegt. Bitcoin fiel daraufhin unter 83.000 Dollar und erreichte ein Tief bei 81.315 Dollar. ETF-Abflüsse von 244 Millionen Dollar an einem einzigen Tag verstärkten den Druck. Die Treasury-Renditen kletterten auf 5,31 Prozent und belasteten alle Risikowerte. Trotzdem liegt BTC am 9. Oktober bei rund 82.400 Dollar, weit über seinen gleitenden Durchschnitten. Diese Bitcoin News zeigen, wo die echten Chancen entstehen, während der Markt auf Schlagzeilen reagiert.

Bitcoin News Oktober 2026: Milliarden-Transfer trifft auf ETF-Abflüsse

BTC handelt am 9. Oktober bei 82.413 Dollar, ein Rückgang von 208 Dollar zum Vortag. Das Tageshoch lag bei 83.615 Dollar, das Tief bei 81.315 Dollar. Bitcoin ist 32 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.210 Dollar aus Oktober 2025. Wallets des US Marshals Service bewegten laut The Coin Republic insgesamt 12.267 BTC aus einer Bitfinex-Beschlagnahmung.

Rund 383 Millionen Dollar in Bitcoin und USDT erreichten Coinbase Prime in 48 Stunden. Ein weiterer Transfer von 568 BTC stammte aus dem Fall Potapenko-Turogin. Trotz der Transfers hält die US-Regierung laut Arkham weiterhin über 323.000 BTC im Wert von 27,7 Milliarden Dollar. Bitcoin-ETFs verloren 244 Millionen Dollar am Donnerstag, wobei laut KuCoin News nur XRP-ETFs Zuflüsse verbuchten. Die Treasury-Renditen näherten sich mit 5,31 Prozent dem höchsten Stand seit 2002, was den Druck auf alle Risikoanlagen erhöhte.

Die globale Krypto-Marktkapitalisierung fiel um 2,5 Prozent auf 2,86 Billionen Dollar. Der SMA 50 bei 80.736 Dollar und der SMA 200 bei 71.893 Dollar bestätigen den intakten Aufwärtstrend trotz kurzfristiger Schwäche. Thailand öffnet am 16. Oktober Bitcoin-ETFs für den Handel. Während große Fonds über Unterstützungslinien debattieren, suchen die schnellsten Wallets bereits nach dem Einstieg, der den höchsten Ertrag pro Dollar verspricht.

Pepeto: Die gebührenfreie Börse mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen im Presale

BTC verliert trotz intaktem Trend vier Prozent an einem Tag, weil staatliche Transfers und ETF-Abflüsse kurzfristig mehr wiegen als jede technische Analyse. Genau das ist der Moment, in dem die größten Gewinne eines Zyklus ihren Ursprung nehmen, nicht beim Coin, der bei 82.000 Dollar steht, sondern beim Projekt, das der Markt noch nicht entdeckt hat.

Während Analysten debattieren, wohin BTC als Nächstes geht, baut Pepeto das, worüber die meisten Presale-Coins nur reden. Die Plattform betreibt bereits eine gebührenfreie Börse, die mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet wurde. Ein Swap über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar. Auf PepetoSwap kostet er nichts. Das ist keine Behauptung, sondern eine Zahl, die jeder sofort selbst überprüfen kann.

Die Börse führt Market-, Limit- und DCA-Orders mit standardmäßig aktivierten MEV-Schutzmaßnahmen aus. Ein privater Relay blockiert Front-Runner, sodass der angezeigte Preis auch der ausgeführte Preis ist. Pepeto betreibt auch eine gebührenfreie Bridge, die Token über fünf Chains in unter 60 Sekunden bewegt. Kein gewrappter Token, kein Warten.

Der Token steht bei 0,000000188 Dollar, und mehr als 10,38 Millionen Dollar sind von Presale-Käufern eingegangen. SolidProof hat den gesamten Code und die Team-KYC geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass das Risiko eines fehlerhaften Vertrags vom Tisch ist. Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin entwickelt, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam.

Ein Binance-Listing rückt näher, und jede abgeschlossene Verkaufsrunde hebt den Preis der nächsten an. Das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen Token festgesetzt und wächst nicht. Das Renditepotenzial, das der aktuelle Presale-Preis vor dem Börsenlisting bietet, macht Pepeto zum stärksten offenen Einstieg für Anleger, die jetzt positioniert sein wollen.

Fazit: Was bedeuten die Bitcoin News für Ihren nächsten Schritt?

BTC hält über 82.000 Dollar trotz Regierungstransfers und ETF-Abflüssen. In jedem Zyklus waren es die frühen Käufer, die das größte Renditepotenzial mitgenommen haben, nicht die, die nach der Schlagzeile kamen. Pepeto passt genau in dieses Muster, mit Live-Tools, geprüftem Code und einem Binance-Listing, das sich nähert. Wer heute zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich das Potenzial, das nach dem Börsenlisting nicht mehr zu diesem Preis existiert. Der Einstieg auf der offiziellen Pepeto-Website steigt mit jeder Stufe, und die aktuelle Runde schließt bald.

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FAQs

Warum fiel BTC unter 83.000 Dollar in dieser Woche?

Der Transfer von 12.267 BTC aus einer Regierungs-Wallet und ETF-Abflüsse von 244 Millionen Dollar lösten den Rückgang aus. BTC hält bei 82.400 Dollar, da der SMA 50 bei 80.736 Dollar den Aufwärtstrend stützt.

Warum taucht Pepeto in Bitcoin-News-Suchanfragen auf?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen und einem Binance-Listing, das näher rückt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Preis.