Wir sehen darin eine Anerkennung durch Gartner für den offenen, geregelten Ansatz von Tecnotree im Bereich der agentischen KI, während Betreiber die KI zum Motor ihrer Umsatzaktivitäten machen

Tecnotree, ein Weltmarktführer für digitale Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, gab heute bekannt, dass Gartner das Unternehmen im ersten Magic Quadrant for AI-Enabled CSP Marketing and Sales Solutions als Visionary eingestuft hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261009875043/de/

Tecnotree Named a Visionary in the Inaugural 2026 Gartner Magic Quadrant for CSP AI-Enabled Marketing and Sales Solutions

Eine neue Kategorie für ein neues Betriebsmodell. CSPs sind mit gesättigten Märkten, steigenden Akquisitionskosten und einer zunehmenden Kundenabwanderung konfrontiert. Sie reagieren darauf mit KI-gestützter Automatisierung über den gesamten Umsatzzyklus hinweg, angefangen bei der Segmentierung und Kampagnenführung bis hin zum Lead-Management, CPQ und Vertragsverlängerungen, die zunehmend von autonomen Agenten ausgeführt werden. Unserer Ansicht nach unterstreicht die Erstellung dieses Magic Quadrant durch Gartner, dass sich der Schwerpunkt von Pilotprojekten hin zu einer Priorität auf Vorstandsebene verlagert hat.

Laut Gartner "verstehen Visionaries, wohin sich der Markt entwickelt, oder sie haben eine Vision für die Veränderung der Marktregeln, setzen diese jedoch noch nicht zufriedenstellend um oder agieren dabei sehr uneinheitlich."

Eine einheitliche KI-Architektur, vom Erkenntnisgewinn bis zum Umsatz. Die Position von Tecnotree basiert auf zwei Plattformen. Sensa Fabric ist die KI-Engine des Unternehmens: eine Low-Code-Plattform mit einer integrierten Steuerungsebene, die jedes vom Betreiber ausgeführte KI-Modell mit vollständiger Modellauswahl und vollständiger Kontrolle steuert und überprüft. Tecnotree Moments ist die Plattform für das Kundenwertmanagement, die diese Intelligenz in Umsatz umwandelt, indem sie Angebote in Echtzeit personalisiert und auslöst. Zu den am besten bewerteten Funktionen zählen AI Marketing Campaigns, Agentic Multi-Channel-Kampagnen und Agentic Micro-Segmentation.

Unsere Stärken:-

Offene Standards. TM Forum Diamond Badge, 59 zertifizierte Open-APIs und 17 GSMA-CAMARA-APIs, die Netzbetreibern architektonische Freiheit ohne Bindung an bestimmte Anbieter bieten.

TM Forum Diamond Badge, 59 zertifizierte Open-APIs und 17 GSMA-CAMARA-APIs, die Netzbetreibern architektonische Freiheit ohne Bindung an bestimmte Anbieter bieten. Flexible Preisgestaltung. Ein modulares, nutzungsbasiertes kommerzielles Modell, bei dem die Investitionen in KI im Verhältnis zum erzielten Nutzen skaliert werden.

Ein modulares, nutzungsbasiertes kommerzielles Modell, bei dem die Investitionen in KI im Verhältnis zum erzielten Nutzen skaliert werden. Closed-Loop-Retention. Sensa Fabric identifiziert das Abwanderungsrisiko, und Moments erstellt automatisch individuelle Angebote und Gesprächsskripte für die Kundenbetreuung, damit Maßnahmen ergriffen werden können, bevor der Kunde abwandert.

Sensa Fabric identifiziert das Abwanderungsrisiko, und Moments erstellt automatisch individuelle Angebote und Gesprächsskripte für die Kundenbetreuung, damit Maßnahmen ergriffen werden können, bevor der Kunde abwandert. Vertrauen als Grundstein. Zertifizierte Erklärbarkeit, Modell-Prüfpfade und die Überprüfung von KI-Ergebnissen sorgen für genauere und nachvollziehbare Entscheidungen.

Eine Architektur für den Privatkunden- und den Unternehmensbereich. Tecnotree führt dasselbe regulierte Agentenmodell im Unternehmensvertrieb ein mit KI-Agenten für die Pipeline-Prüfung und die Beantwortung von RFI- und RFP-Anfragen, die in Echtzeit mit OSS/BSS-Systemen und der Abrechnung integriert sind. Wenn domänenspezifische Sprachmodelle und Multiagentensysteme in den nächsten zwei Jahren ausgereifter werden, benötigen Netzbetreiber eine Steuerungsebene, um diese in großem Maßstab zu betreiben. Sensa Fabric ist diese Steuerungsebene.

"Unserer Meinung nach bestätigt die Erstellung dieses Magic Quadrant durch Gartner, was unsere Kunden bereits wissen: KI im Marketing und Vertrieb ist mittlerweile eine zentrale Umsatzinfrastruktur für Netzbetreiber", so Prianca Ravichander, CMO CCO von Tecnotree. "Die Netzbetreiber, die in diesem Jahrzehnt erfolgreich sein werden, werden selbst Eigentümer ihrer KI sein, anstatt sie anzumieten. Das bedeutet: offen, reguliert und nachweislich effektiv. Mit Sensa Fabric haben Kommunikationsdienstleister die volle Kontrolle über jedes von ihnen eingesetzte Modell, unsere offenen APIs garantieren ihnen die Freiheit zur Weiterentwicklung, und Moments verwandelt diese Grundlage in messbares Wachstum: gezieltere Kampagnen, präzise Segmentierung und Kundenbindung, die bereits greift, bevor ein Kunde abwandert. Wir sehen die Auszeichnung als Visionary in der ersten Ausgabe dieses Berichts als Bestätigung dafür, dass wir wegweisend für die zukünftige Entwicklung dieses Marktes sind."

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner, Magic Quadrant for CSP AI-Enabled Marketing and Sales Solutions, Pulkit Pandey, Khurram Shahzad, 15. September 2026

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Gartner empfiehlt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu entscheiden. Die Publikationen von Gartner geben die Meinungen von Gartners Organisation für Geschäfts- und Technologieanalysen wieder und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Publikation ab, einschließlich jeglicher Garantie der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein 5G-fähiger Anbieter digitaler BSS-Lösungen mit KI-/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Das Unternehmen ist mit 59 zertifizierten Open APIs, darunter 9 praxisnahe Open APIs, führend bei der TM Forum Open API-Konformität. Sein Open-Source-Stack für digitale BSS-Lösungen deckt die Bereiche Order-to-Cash und Abonnementmanagement für Telekommunikations- und digitale Dienste ab; Tecnotree Moments bietet Fintech- und B2B2X-Marktplatzfunktionen für die Bereiche Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und andere Ökosysteme. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki unter dem Kürzel TEM1V notiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261009875043/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Prianca Ravichander, CMO Tecnotree

E-Mail: marketing@tecnotree.com www.tecnotree.com