Daten werden im Verlauf des Annual Meeting of European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) präsentiert, zusammen mit 6 Perceval Plus E-Postern

Auf der EACTS werden zudem TriMemo und Memo 4D Curve vorgestellt innovative Reparaturgeräte für die Trikuspidalklappe und die Mitralklappe, die nun auf den Markt kommen.

Corcym, ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt auf Herzchirurgie, gab heute bekannt, dass positive Zwischenergebnisse aus einer Subanalyse seiner nahtlosen Aortenherzklappe "Perceval Plus" im Rahmen der klinischen Studie "MANTRA" heute in einem Vortrag auf der Jahrestagung der European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) vorgestellt wurden. Die Studie ist die längste verfügbare Nachbeobachtungsstudie zu Perceval Plus und der FREE-Gewebebehandlung aus einer internationalen multizentrischen Studie. Sie belegte eine hervorragende Haltbarkeit, Sicherheit sowie Verbesserungen der Lebensqualität.

Perceval Plus ist die einzige nahtlose und zusammenklappbare chirurgische Aortenherzklappe. Dank ihres einzigartigen Designs eignet sie sich für jedes chirurgische Szenario und ist optimal für endoskopische und robotergestützte Eingriffe geeignet. Die Klappe verfügt über die firmeneigene Gewebebehandlung der nächsten Generation "FREE", die die beiden Hauptursachen für Verkalkung Phospholipide und Aldehyde bekämpft. Das firmeneigene fortschrittliche Fertigungsverfahren "LANCELOT" umfasst die drucklose Formgebung und das Laserschneiden des Perikards, um die Leistung und Konsistenz der Klappe zu optimieren.

"Diese groß angelegte Studie liefert die bislang längste klinische Nachbeobachtungszeit, die für die Perceval-Plus-Klappe und ihre FREE-Gewebetechnologie dokumentiert wurde, und bietet wertvolle Einblicke in ihre anhaltende klinische und hämodynamische Leistungsfähigkeit im Zeitverlauf", sagte der Hauptautor Dr. med. Michael Ibrahim, PhD, vom University of Virginia Health University Medical Center. "Diese Daten belegen ein günstiges hämodynamisches Profil, das sich durch dauerhaft niedrige transvalvuläre Gradienten und minimale paravalvuläre Insuffizienz sowie niedrige Raten an Reinterventionen und Implantationen von Dauerherzschrittmachern auszeichnet. Die während der Nachbeobachtungszeit beobachtete hohe Freiheit von struktureller Klappendegeneration und klappenbedingten Reinterventionen zeugt von einem ausgezeichneten mittelfristigen Haltbarkeitsprofil."

Die auf der EACTS vorgestellte Studie ist eine Teilanalyse, die 708 Patienten umfasst, die im Rahmen der laufenden MANTRA-Studie des Unternehmens einem prospektiven, multizentrischen, internationalen Register in der routinemäßigen klinischen Praxis an 45 Zentren mit Perceval Plus behandelt wurden. Die Teilanalyse umfasst zahlreiche Patienten, bei denen die Nachbeobachtungszeit von sieben Jahren erreicht wurde, und es werden derzeit weitere Patienten in die Studie aufgenommen.

Dies sind einige Highlights aus der Unteranalyse Perceval Plus:

99,7 Freiheit von struktureller Klappendegeneration (SVD) über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren

96,6 Freiheit von einer erneuten Operation an der Aortenklappe über einen Zeitraum von 4 bis 7 Jahren

3,7 Implantationsrate für permanente Herzschrittmacher (PPI) nach 30 Tagen

Verbesserung der Lebensqualität: 96,3 der Patienten wurden nach 30 Tagen in die NYHA-Klasse I-II eingestuft (eine Verbesserung um 32 gegenüber dem Ausgangswert), wobei mehr als 95 der Patienten diesen Status bei der Nachuntersuchung nach 3 Jahren beibehielten Eine Verbesserung der mittleren KCCQ-12-Werte um 19 gegenüber dem Ausgangswert nach 30 Tagen (von 59,6 23,3 auf 72,8 22,1), die sich nach einem Jahr deutlich auf eine Verbesserung um 31 gegenüber dem Ausgangswert erhöhte (von 59,6 23,3 auf 85,4 17,6) Eine Verbesserung der mittleren EQ-5D-5L-VAS-Werte um 11 gegenüber dem Ausgangswert nach 30 Tagen (von 65,2 20,2 auf 72,7 17,3), die sich nach einem Jahr auf eine Verbesserung um 18 gegenüber dem Ausgangswert erhöhte (von 65,2 20,2 auf 79,3 14,8)



Neben dem Vortrag wird Perceval Plus auf der EACTS in sechs E-Postern und einem "Mini-Access Multi-Procedure" vorgestellt. Um den vollständigen Zeitplan der Präsentationen zu Perceval Plus und Corcym im wissenschaftlichen Programm einzusehen, klicken Sie bitte hier.

Ebenfalls auf der EACTS stellt Corcym zwei neue Produkte aus seinem Memo-Portfolio vor: TriMemo und Memo 4D Curve, die beide kürzlich die FDA-Zulassung erhalten haben und in den USA erstmals am Menschen eingesetzt wurden. TriMemo ist das erste Produkt, das eine echte dreidimensionale physiologische Bewegung der Trikuspidalklappe ermöglicht, und das erste Trikuspidalklappenprodukt, das die firmeneigene Memo-Technologie nutzt. Memo 4D Curve ist ein auf Nitinol basierendes, halbstarres Mitralannuloplastie-Implantat mit offener Konfiguration, das Chirurgen, die einen offenen Ring bevorzugen, den Zugang zu den dreidimensionalen Bewegungserhaltungsfunktionen der Memo-Plattform ermöglicht.

Corcym stellt auf der EACTS am Stand Nr. 30 im Internationalen Kongresszentrum von Barcelona (CCIB) aus.

"Unser Engagement für Herzchirurgen ist uneingeschränkt, und angesichts der Weiterentwicklung dieses Fachgebiets übernehmen wir eine Vorreiterrolle dabei, Chirurgen zu befähigen, ihr Können zu verbessern, damit sie selbstbewusst den Schritt in die minimalinvasive Chirurgie (MICS) und die Roboterchirurgie wagen können", sagte Christian Mazzi, Chief Executive Officer von Corcym.

"Als einzige nahtlose, zusammenklappbare chirurgische Aortenklappe steht Perceval Plus im Mittelpunkt dieses Wandels. Wir ergänzen unser innovatives Produktangebot durch neue Technologien wie die KI-gestützte CT-Analyseplattform CRIMSON zur Planung des Aortenklappenersatzes sowie unsere Corcym Academy, die sich auf die Ausbildung der Chirurgen der Zukunft konzentriert, um sicherzustellen, dass die Herzchirurgie auch weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Verbesserung der Lebensqualität der Patienten einnimmt."

Über Corcym

Corcym ist das einzige weltweit tätige Medizintechnikunternehmen, das sich ganz auf Herzchirurgen spezialisiert hat und ihnen die besten Lösungen zur Behandlung struktureller Herzerkrankungen ihrer Patienten bietet. Aufbauend auf fünf Jahrzehnten vertrauensvoller Partnerschaften mit Herzchirurgen und einem umfassenden Portfolio an Lösungen für strukturelle Herzerkrankungen bieten die innovativen Technologien von Corcym Chirurgen eine breite Palette an Reparatur- und Ersatzmöglichkeiten sowohl für die offene Herzchirurgie als auch für minimalinvasive Herzchirurgieverfahren.https://www.corcym.com/.

Hochauflösende Produktbilder und zusätzliche Materialien sind auf Anfrage erhältlich.

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