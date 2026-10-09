Elon Musks Raumfahrtunternehmen rüstet massiv auf und wildert im Revier etablierter Telekommunikationskonzerne. Mit dem Erwerb spezieller Funklizenzen soll ein technisches Problem gelöst werden, das bisher den Empfang in Innenräumen verhinderte. Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat sich mit der Investmentgesellschaft Grain Management auf den Kauf von landesweiten Low-Band-Frequenzlizenzen geeinigt. Wie Ars Technica berichtet, geht es dabei um bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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