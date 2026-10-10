Berlin - Angesichts drastisch gestiegener Preise für Heizöl fordert die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV), Ramona Pop, von der Bundesregierung gezielte Entlastungen für Haushalte. Kurz vor Beginn der Heizsaison blickten viele Verbraucher mit großer Sorge auf die Heizölpreise, sagte Pop der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).
Wer seinen Tank jetzt befüllen müsse, zahle deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Für viele Haushalte sei das eine spürbare finanzielle Belastung, sagte sie.
Pop mahnte, eine warme Wohnung dürfe kein Luxus werden. Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen bei den Energiekosten gezielt entlastet werden.
Zugleich riet Pop den Kunden in Deutschland zur Vorsicht beim Heizöl-Einkauf. Wer jetzt Heizöl bestelle, sollte besonders wachsam sein. Derzeit lockten Betrüger mit vermeintlichen Heizöl-Schnäppchen im Internet, warnte Pop. Mit einem "Fakeshop-Finder" der Verbraucherzentralen könnten Verbraucher kostenlos prüfen, ob ein Anbieter vertrauenswürdig sei.
Wer seinen Tank jetzt befüllen müsse, zahle deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Für viele Haushalte sei das eine spürbare finanzielle Belastung, sagte sie.
Pop mahnte, eine warme Wohnung dürfe kein Luxus werden. Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen bei den Energiekosten gezielt entlastet werden.
Zugleich riet Pop den Kunden in Deutschland zur Vorsicht beim Heizöl-Einkauf. Wer jetzt Heizöl bestelle, sollte besonders wachsam sein. Derzeit lockten Betrüger mit vermeintlichen Heizöl-Schnäppchen im Internet, warnte Pop. Mit einem "Fakeshop-Finder" der Verbraucherzentralen könnten Verbraucher kostenlos prüfen, ob ein Anbieter vertrauenswürdig sei.
© 2026 dts Nachrichtenagentur