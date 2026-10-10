Golden Dome kostet 1,2 Billionen Dollar: Lockheed Martin, Northrop Grumman und die Frage, wie Daten durch viele Netze fließen

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Der geplante US-Raketenabwehrschirm setzt auf Satelliten verschiedener Umlaufbahnen und eine gemeinsame Software-Steuerung. Welche Rolle schlanke Datenprotokolle in solchen Architekturen spielen könnten - und welche nicht.

Ein Raketenabwehrschirm für die USA - und eine Rechnung, die sich vervielfacht hat. Das Congressional Budget Office (CBO) schätzt die Kosten von "Golden Dome" auf rund 1,2 Billionen US-Dollar über 20 Jahre. Das ist mehr als das Doppelte der Schätzung des Vorjahres von 542 Milliarden Dollar und etwa das Siebenfache der vom Weißen Haus ursprünglich genannten 175 Milliarden. Lockheed Martin (WKN: 894648 | ISIN: US5398301094) ist laut Berichten einer von drei Hauptauftragnehmern, Northrop Grumman (WKN: 851915 | ISIN: US6668071029) ebenfalls beteiligt. Für die Kommunikationstechnik stellt sich die Frage, wie Daten in einem so großen, gemischten Netz zuverlässig fließen.

Die Kosten: Weltraum-Abfangjäger als größter Posten

Nach der CBO-Schätzung vom 12. Mai entfallen rund 70 Prozent der Beschaffungskosten und etwa 60 Prozent der Gesamtkosten auf die Schicht weltraumgestützter Abfangsysteme. Ein Branchenportal verweist auf die Annahme des CBO, dass jedes Jahr etwa ein Fünftel dieser Flotte ersetzt werden müsste. Die Architektur ist nach Angaben der Berichte bislang nur in Grundzügen bekannt. Das Pentagon hatte das Programm bereits im März um 10 Milliarden auf 185 Milliarden US-Dollar angehoben, um weltraumgestützte Fähigkeiten zu beschleunigen.

Space Data Network: Daten müssen durch viele Netze

Ein Kernstück ist das Space Data Network, eine Konstellation aus militärischen und kommerziellen Satelliten in mehreren Umlaufbahnen, die Informationen sicher zu Bodenstationen und Waffensystemen leiten soll. Darüber liegt eine gemeinsame Steuerungsschicht: Lockheed Martin, RTX und Northrop Grumman bilden laut Berichten gemeinsam mit sechs weiteren Unternehmen ein Konsortium für die Command-and-Control-Software, die Sensoren, Abfangsysteme und Kommandostrukturen verbindet. Die Space Development Agency bestellte zuletzt zudem 36 weitere Satelliten zur Raketenverfolgung für bis zu 1,75 Milliarden Dollar. Technisch bedeutet das: Daten laufen über Verbindungen unterschiedlicher Betreiber, Frequenzen und Qualität - und nicht jede Verbindung bietet jederzeit hohe Bandbreite.

Lockheed und Northrop: Aufträge, aber Kursdruck

Lockheed Martin meldet einen Auftragsbestand von 230 Milliarden US-Dollar; die Aktie ist nach einer Talfahrt von 25 Prozent inzwischen unter ihr historisches Bewertungsmittel und den Branchendurchschnitt gerutscht. Northrop Grumman meldete für 2025 einen Rekordauftragsbestand und einen Nettogewinn von rund 4,18 Milliarden US-Dollar, enttäuschte jedoch mit der Prognose für 2026. Beide Konzerne verkaufen Plattformen und Systeme; Kommunikationsprotokolle sind Teil größerer Programme.

Nodestream: Protokollschicht für schwache Verbindungen

Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509) ist ein anderer Typ von Unternehmen. Es entwickelt ein Protokoll, das nach eigenen Angaben über jedes verfügbare Netz läuft und Video, Sprache und Daten ab 8 Kilobit pro Sekunde übertragen kann, bei mehr als 40 Prozent Paketverlust und mit 384-Bit-Verschlüsselung. Nach Medienberichten und Aussagen des Managements erhielt das Unternehmen Bestellungen eines Verteidigungskunden aus dem Five-Eyes-Verbund.

Einordnung

Golden Dome zeigt, welche Datenmengen und Netzvielfalt moderne Verteidigungsprogramme erzeugen. Die großen Rüstungskonzerne tragen die Programme; kleine Technologieanbieter können als Zulieferer oder Partner ansetzen.

Quellen:

https://www.space.com/space-exploration/satellites/cost-estimate-for-golden-dome-missile-defense-system-balloons-to-usd1-2-trillion

https://www.govconwire.com/articles/golden-dome-cost-schedule-ai-space-interceptor

https://www.boerse-express.com/news/articles/lockheed-martin-aktie-schluesselrolle-bei-golden-dome-879383

https://www.space.com/space-exploration/satellites/space-force-orders-36-more-golden-dome-missile-tracking-satellites-for-usd1-75-billion

https://www.aktien.news/golden-dome-us-raketenabwehr-konnte-12-billionen-dollar-kosten

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21454470-bleibt-kursanstieg-ruestungsmilliarden-unternehmen-freuen

https://www.boerse.de/nachrichten/ROUNDUP-Auftragsrekord-fuer-US-Ruestungshersteller-Northrop-Prognose-enttaeuscht/38111140

https://investors.nodestream.tech/

https://hotcopper.com.au/asx/ns1/

https://kalkine.com.au/news/announcements/nodestream-ltd-proposes-1892-million-unlisted-options-for-convertible-note-maturity-extension



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