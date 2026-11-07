Renk setzt auf bis zu 691 Millionen Dollar aus den USA - Nodestream will denselben Markt über Waypoint erschließen

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Wie ein deutscher Getriebehersteller und ein australisches Software-Unternehmen den US-Verteidigungsmarkt betreten - mit sehr unterschiedlichen Mitteln

Der US-Verteidigungsmarkt gilt als der größte der Welt, und er ist für Außenstehende schwer zugänglich. Wie unterschiedlich der Zugang gelingen kann, zeigen zwei Unternehmen aus verschiedenen Größenklassen. Renk Group (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730) meldete nach Berichten, dass seine US-Tochter Renk America hydromechanische Getriebe für bis zu 691 Millionen US-Dollar liefern soll; der Vertrag läuft über fünf Jahre. Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509; ASX: NS1) hat dagegen am 13. August 2026 die Beauftragung einer US-Beratungsfirma bekannt gegeben, um den Markteintritt vorzubereiten.

Renk: Der Zugang über die Tochtergesellschaft

Renk liefert Getriebe für schwere Kettenfahrzeuge wie Kampfpanzer und ist über Renk America seit Jahren vor Ort präsent. Laut einer Marktanalyse stehen rund 180.000 verbaute Fahrzeuge und Schiffe für ein Ersatzteil- und Wartungsgeschäft, das über Jahrzehnte läuft. Im Juli 2026 vereinbarte der Konzern die Übernahme des britischen Spezialisten David Brown Defence, der Zugang zu Marineprogrammen in Großbritannien, Kanada und Australien eröffnen soll. Dem stehen Rückschläge gegenüber: Das Bundesverteidigungsministerium strich den Bau von sechs Fregatten des Typs F126, wodurch Renk nach Berichten seinen Status als fest eingeplanter Antriebslieferant verliert. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn im Minus; JPMorgan senkte das Kursziel von 75 auf 62 Euro, hielt die Einstufung "Overweight" aber bei.

Nodestream: Der Zugang über Berater und Registrierung

Nodestream verfolgt unter dem Namen Plan Consilience eine auf Verteidigung ausgerichtete Markteintrittsstrategie. Nach einer unabhängigen Marktanalyse für die USA (ASX-Meldung vom 14. April) und dem Ausbau internationaler Umsetzungskapazitäten (17. Juni) engagierte das Unternehmen nun Waypoint Strategic Partners. Laut Mitteilung umfasst der Auftrag die Positionierung gegenüber US-Programmen, die Wahl einer geeigneten US-Unternehmens- und Compliance-Struktur, Partnerschaften mit der industriellen Basis sowie die Vorbereitung auf Programme, darunter die Registrierung in der Beschaffungsdatenbank SAM.gov und die Anpassung an Sicherheits- und Exportkontrollregeln.

CEO Veronica Bainton sagte laut Mitteilung, seit dem Abschluss der Marktanalyse liege der Fokus auf der Umsetzung. Das Unternehmen betont zugleich, dass es sich um beratende Leistungen handelt, Waypoint keine Verpflichtungen im Namen des Unternehmens eingehen darf und der Auftrag weder einen Kundenvertrag noch zugesagte Umsätze darstellt. Die Treffen der Unternehmensführung mit US-Regierungsstellen und möglichen Rüstungs-Primes seien einführend und sondierend gewesen, es seien noch keine Vereinbarungen, Aufträge oder Finanzierungen entstanden.

Quellen:

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260813/pdf/072q24mdt1p39f.pdf

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-ns1/2560172

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-ns1/2554036

https://www.boerse-express.com/news/articles/renk-aktie-691-millionen-us-deal-924684

https://www.boerse-express.com/analyse/renk-aktie-kaufen-oder-verkaufen

https://www.finanztrends.de/news/renk-group-aktie-jpmorgan-senkt-ziel-auf-62-euro/

https://trading-treff.de/wirtschaft/renk-group-aktie-jpmorgan-senkt-kursziel-auf-62-euro

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Nodestream

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