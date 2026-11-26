Im Rüstungssektor wird offenkundig zur Schnäppchenjagd geblasen. Anleger nutzen die zum Teil stark nach unten geprügelten Aktienkurse zum Einstieg. So verzeichneten unter anderem Rheinmetall und Renk zuletzt kräftige Kursgewinne. Das wirft unweigerlich die Frage nach einer anlaufenden Trendwende auf. Wie stehen die Chancen diesbezüglich?Rheinmetall mit knackiger Gegenreaktion Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns geriet in den letzten ...

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