In den letzten vier Wochen ging es mit der Salzgitter-Aktie um über -25% bergab, doch am Freitag meldete sich der deutsche Stahlkonzern mit einem starken Lebenszeichen zurück. Der Aktienkurs schoss zum Wochenschluss um +14% in die Höhe. Was steckte hinter der Megaperformance und hat die Salzgitter-Aktie noch mehr Potenzial? Eine Bank hebt den Daumen Ausgelöst wurde der Kurssprung der Salzgitter-Aktie am Freitag durch ein sehr positives Analystenvotum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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