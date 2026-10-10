Berlin (ots) -Mario Czaja, ehemals Generalsekretär der CDU, hat sich deutlich zum Zustand seiner Partei geäußert. Auf die Frage, ob die CDU noch eine Volkspartei sei, sagte Czaja dem Nachrichtenportal "Sandmann Exklusiv" (https://philippsandmann.substack.com/): "Leider nicht mehr im ganzen Land. Gerade im Osten unseres Landes hat meine Partei, die CDU, in wichtigen Teilen der Gesellschaft den Draht verloren. Wo wir früher sprichwörtlich an jedem Küchentisch saßen, sind wir heute nur noch auf dem Plakat am Straßenrand." Czaja fügte hinzu, dass sowohl CDU und SPD wichtige Milieus davongelaufen seien: "Letztlich muss man sagen, dass beiden großen Volksparteien die Grundmerkmale einer Volkspartei schrittweise abhandengekommen sind."In Richtung CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz erneuerte Czaja seine deutliche Kritik: "Er hat Menschen um sich versammelt, die ihm ähnlich sind und ihn in seinen Positionen bestärken. Darin sehe ich heute eines der großen Probleme unserer Partei. (...) Es gibt im Grunde immer mehr vom Gleichen in der CDU." Zudem habe Merz gleich zu Beginn seiner Amtszeit "erhebliches Vertrauen in den Erhalt und die Sicherung von Grundprinzipien der Union verspielt." Gefragt danach, ob dieses Vertrauen zurückgewonnen werden könne, sagte Czaja: "Mein Eindruck ist: Dieser Vertrauensverlust heilt nicht mehr. Hinzu kommt, dass der Bundesregierung das Handwerkszeug fehlt, den Zusammenhalt innerhalb der Koalition und zwischen Bund und Ländern zu organisieren."Die Zitate sind frei zur Verwendung mit dem Hinweis und die Verlinkung auf Sandmann Exklusiv (https://philippsandmann.substack.com/)Pressekontakt:Philipp Sandmannphilipp@philippsandmann.comhttps://philippsandmann.substack.com/Original-Content von: PhilippSandmann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177603/6368502