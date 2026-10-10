Die Palantir-Aktie setzt ihre beeindruckende Rallye fort und steigt mit einem Tagesgewinn am Freitag von +5,17% auf 209,05 US$. In der Spitze erreichte der Kurs 209,58 US$ und markierte damit ein neues Allzeithoch. Der Sprung über den bisherigen Rekordstand bestätigt den Aufwärtstrend. Doch die zunehmend überkaufte Lage mahnt trotz des starken Ausbruchs zur Vorsicht. Chartanalyse zur Palantir-Aktie Der Kurs der Palantir-Aktie hat die bisherige Rekordmarke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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