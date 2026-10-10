Die gigantischen KI-Investitionen verschlingen immer größere Kapitalmengen - und drohen zum Risiko für den Anleihemarkt und die gesamte Weltwirtschaft zu werden. Während die Tech-Giganten Hunderte Milliarden Dollar in Rechenzentren und Halbleiter pumpen, könnte dieses Kapital an anderer Stelle fehlen - bei Staatsanleihen, traditionellen Industrien und in Schwellenländern. Eine neue Bloomberg-Dokumentation warnt vor einer gefährlichen Verschiebung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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