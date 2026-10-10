St. Gallen - Die St. Galler SVP-Ständerätin Esther Friedli kandidiert nicht für den Bundesrat. Sie wolle sich voll auf ihr Amt im Stöckli konzentrieren und dort weiterhin die Anliegen des Kantons St. Gallen vertreten, sagte sie am Freitag dem Nachrichtenportal «Toggenburg 24». Sie wolle es im nächsten Jahr nochmals wissen und strebe eine Wiederwahl in den Ständerat an. «Ich würde mich freuen, wenn ich nochmals gewählt werde und ich mich dann weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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