GOLD: Fortsetzung der Schwäche?! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 42/2026

Der Goldpreis notiert aktuell zum Auftakt der Handelswoche KW 42/2026 bei 4.192,90 US-Dollar. Nach zwei Verlustwochen in Folge verzeichnete das Edelmetall zuletzt einen Wochengewinn von fast 1,4%. Dennoch ist eine Fortsetzung der Schwäche möglich.

?? Das Wichtigste auf einen Blick (Key Takeaways) Aktueller Kursstand: Der Goldpreis schloss die Handelswoche KW 41/2026 bei 4.192,90 USD (Wochenspanne unter dem Jahresdurchschnitt).

Prognose KW 42/2026: Leicht bullische Tendenz ( seitwärts - aufwärts ). Wir beziffern die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario auf 55 % und für das Bear-Szenario auf 45 % .

Kritische Kurshürde: Ein nachhaltiger Trendwechsel nach oben erfordert einen bestätigten Tagesschlusskurs über der SMA50 (4.334,50 USD) bzw. ein Überschreiten der 4.400-USD-Marke .

Wichtige Key Levels: Widerstände: 4.207,20 USD - 4.231,40 USD (SMA20 Daily) - 4.334,50 USD Unterstützungen: 4.186,80 USD - 4.154,10 USD (SMA50 4h) - 4.147,00 USD (SMA20 4h)

Trading-Fokus: Hält sich Gold aktuell über 4.192,90 USD, aktivieren sich Long-Ziele bis 4.231,40 USD und 4.260,00 USD. Ein Rutsch darunter steuert Supports bei 4.154,50 USD und 4.136,00 USD an.

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