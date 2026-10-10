Frankfurt am Main - "Ragebait" ist zum sogenannten "Jugendwort des Jahres" für 2026 gekürt worden. Das wurde am Samstag vom Langenscheidt-Verlag während der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. "Ragebait" setzte sich in der letzten Entscheidungsrunde gegen "Crashout" und "Peak" durch.
Der Ausdruck "Ragebait" wird nach Angaben der Jury für Inhalte verwendet, "die gezielt darauf ausgelegt sind, starke Reaktionen und vor allem Wut hervorzurufen". Das sei Content, der "absichtlich triggern soll. Mit provokanten Takes, offensichtlichen Falschbehauptungen oder komplett wilden Meinungen wird versucht, Wut auszulösen - denn genau das bringt Kommentare, Shares und Reichweite", so die Jury. Je mehr man sich aufrege, desto besser funktioniere ein Post auf Social Media.
"Crashout" steht für einen Wutanfall, einen Ausraster oder einen emotionalen Zusammenbruch. Der Begriff kann ernsthaft oder ironisch verwendet werden. "Peak" bedeutet das Beste vom Besten.
Der Ausdruck "Ragebait" wird nach Angaben der Jury für Inhalte verwendet, "die gezielt darauf ausgelegt sind, starke Reaktionen und vor allem Wut hervorzurufen". Das sei Content, der "absichtlich triggern soll. Mit provokanten Takes, offensichtlichen Falschbehauptungen oder komplett wilden Meinungen wird versucht, Wut auszulösen - denn genau das bringt Kommentare, Shares und Reichweite", so die Jury. Je mehr man sich aufrege, desto besser funktioniere ein Post auf Social Media.
"Crashout" steht für einen Wutanfall, einen Ausraster oder einen emotionalen Zusammenbruch. Der Begriff kann ernsthaft oder ironisch verwendet werden. "Peak" bedeutet das Beste vom Besten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur