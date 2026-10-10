Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen könnte Richtung sechs Prozent klettern, warnen Profis. Gleichzeitig wittern sie Chancen in Japan. Und die Wahl im November wird zum Test für den Boom der Rechenzentren. Der Ausverkauf am Anleihemarkt ist womöglich noch nicht vorbei. David Clewell, Co-Portfoliomanager bei der Fondsgesellschaft T. Rowe Price, hält einen Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 5,5 bis sechs Prozent für gut begründet. Derzeit liegt sie bei rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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