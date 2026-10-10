XRP Prognose am 9. Oktober, warum der Kurs trotz Batch-Upgrade bei 1,38 Dollar festhängt

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Die XRP Prognose steht an einem besonderen Tag auf dem Prüfstand. Am Freitag sollte das lange erwartete Batch-Upgrade auf dem XRP Ledger aktiviert werden, doch der Kurs reagiert kaum und pendelt um 1,38 Dollar. Für die XRP Prognose galt genau dieses Ereignis bei vielen Anlegern als Startsignal für eine Rally. Stattdessen rutschte XRP unter eine wichtige technische Marke, während der gesamte Kryptomarkt unter Druck geriet. Ist das nur eine kurze Pause vor dem nächsten Anstieg, oder verliert XRP jetzt den Anschluss? Und welche Alternative könnte frühem Kapital mehr Spielraum geben als ein Coin mit Milliardenbewertung?

XRP Prognose, neue Funktionen auf dem Ledger treffen auf einen nervösen Markt

Auf dem XRP Ledger gehen innerhalb weniger Stunden gleich mehrere Neuerungen an den Start. Bereits am Donnerstag wurde Permission Delegation aktiviert, eine Funktion, mit der Konten bestimmte Rechte sicher an andere Adressen übertragen können. Am Freitagnachmittag sollte laut U.Today das Batch-Upgrade folgen, mit dem sich mehrere Transaktionen zu einem einzigen Vorgang bündeln lassen. In der XRP Prognose spiegelt sich davon bisher allerdings wenig wider.

XRP notierte am Freitagnachmittag bei rund 1,38 Dollar, nach einem Tagestief bei 1,32 Dollar. Am Donnerstagabend gab der Coin deutlich nach, nachdem die Protokolle der US-Notenbank zeigten, dass die meisten Mitglieder bis Jahresende eine weitere Zinserhöhung erwarten. Nach Angaben von Finbold fiel XRP dabei unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei etwa 1,42 Dollar. Das Handelsvolumen stieg gleichzeitig um knapp 31 Prozent auf 4,02 Milliarden Dollar, ein Zeichen verstärkter Verkäufe. Dabei wurden Long-Positionen auf XRP über rund 14 Millionen Dollar geschlossen. Einen Lichtblick liefern die Spot-ETFs auf XRP mit zuletzt 8,17 Millionen Dollar an Zuflüssen. Insgesamt verwalten sie rund 1,56 Milliarden Dollar.

Das KI-Modell von Finbold rechnet für Ende Oktober dennoch nur mit einem Kurs um 1,33 Dollar. Die kurzfristige XRP Prognose bleibt damit gedämpft, obwohl die technische Basis des Netzwerks wächst. Bei einer Bewertung von rund 87 Milliarden Dollar setzt jede bessere XRP Prognose voraus, dass ein Vielfaches an frischem Kapital in den Coin fließt. Genau deshalb suchen viele Anleger nach Projekten, bei denen schon kleinere Summen den Kurs spürbar bewegen können.

Pepeto verbindet fünf Blockchains, während XRP auf frisches Kapital wartet

Die neuen Ledger-Funktionen zeigen, wohin der Markt drängt, zu schnelleren und günstigeren Transaktionen. Doch die XRP Prognose bleibt an rund 87 Milliarden Dollar Bewertung gebunden, und die größten Renditen entstehen selten bei Coins dieser Größe. Pepeto setzt an einer völlig anderen Stelle an.

Die Cross-Chain-Brücke des Projekts läuft bereits und verbindet Solana, Ethereum, Base, Arbitrum und die BNB Chain. Ein Token wird auf der sendenden Chain gesperrt und auf der empfangenden Chain innerhalb von 60 Sekunden neu erzeugt, ganz ohne Wrapped Tokens und ohne Wartezeit. Scheitert eine Übertragung, gehen die Coins automatisch an den Absender zurück. Abgesehen von den Gaskosten ist die Brücke kostenlos, während andere Brücken 15 bis 50 Dollar verlangen und Gelder teilweise einfrieren.

Die Brücke führt direkt zu PepetoSwap, einer laufenden Börse ohne Handelsgebühren. Dort prüft ein Risikoscanner jeden Vertrag anhand von 42 Datenpunkten, simuliert Testtrades auf einer Kopie der Blockchain und blockiert Token mit kritischer Bewertung. Bisher sind mehr als 10 Millionen Dollar in das Projekt geflossen, und noch liegt der Preis bei 0,000000188 Dollar. Bevor der Presale überhaupt öffnete, hatte SolidProof sämtliche Smart Contracts vollständig geprüft und freigegeben sowie die KYC-Prüfung des Teams abgeschlossen, was Käufern eine unabhängig bestätigte Grundlage gibt. Hinter dem Projekt steht der Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Coins, der damals auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar wuchs.

Laut Projekt rückt ein Listing bei Binance näher. Ein solches Ereignis kann einen Coin über Nacht vom Presale-Preis auf den Börsenpreis heben. Ein Projekt mit Brücke, Börse und Scanner dürfte nach einem großen Listing kaum lange auf dem heutigen Niveau bleiben. Die Wallets, die bereits dabei sind, wissen das, und wer jetzt noch zum Presale-Preis einsteigt, könnte genau diesen Sprung zum Börsenpreis mitnehmen.

Fazit zur XRP Prognose

Die XRP Prognose bleibt trotz neuer Funktionen auf dem Ledger und stabiler ETF-Zuflüsse vorerst verhalten. Selbst optimistische Ziele deuten in der XRP Prognose höchstens auf eine Verdopplung hin, weil ein Coin dieser Größe enorme Kapitalströme braucht. Pepeto steht dagegen dort, wo XRP stand, bevor die breite Masse den Namen kannte. Dieselbe Gesamtmenge von 420 Billionen Token wie beim ursprünglichen Pepe trifft hier auf Börse, Brücke und Scanner. Eine solche Konstellation zeigt sich oft nur einmal pro Zyklus. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website, und wer vor dem Listing handelt, könnte die Rendite mitnehmen, bevor die aktuelle Stufe ausverkauft ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Ende Oktober 2026?

Die XRP Prognose für Ende Oktober fällt vorsichtig aus, Finbold sieht XRP am 31. Oktober bei rund 1,33 Dollar. Entscheidend ist die Rückeroberung des 50-Tage-Durchschnitts bei 1,42 Dollar.

Welche Funktionen bietet Pepeto im Presale?

Pepeto bietet eine kostenlose Cross-Chain-Brücke für fünf Blockchains, die gebührenfreie Börse PepetoSwap und einen Risikoscanner, geprüft von SolidProof. Teilnehmen können Interessierte über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.