NVIDIA setzt beim Ausbau seiner KI-Rechenzentren zunehmend auf optische Datenverbindungen. LUMENTUM liefert dafür wichtige Laserkomponenten. Wie nun LUMENTUM am Freitag bekannt gab, ist man bei wichtigen optischen Komponenten bereits bis Anfang 2029 ausverkauft. Ein starkes Signal für den gesamten Optical-Sektor. In unserer aktuellen Lupe im Aktionärsbrief analysieren wir die wichtigsten Profiteure, darunter auch weniger beachtete Spezialisten.
Welche Aktien bieten nach der Kursrally noch Potenzial? Die Antworten liefert unsere aktuelle Einzelausgabe des Aktionärsbriefs: https://boersenkiosk.de/Kauf-Der-Aktionarsbrief-Nr.-41-vom-08.10.2026/BK
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe
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