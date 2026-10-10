Erst wenn es wirtschaftlich so richtig blöd läuft erkennt man die wahre Stärke eines Unternehmens. Delta Air Lines hat mit den neuesten Quartalszahlen überrascht in einem Umfeld, in dem Treibstoffkosten um über 60% gestiegen sind. Der Großinvestor Berkshire Hathaway dürfte sich freuen über die Qualität seiner jüngsten Investition. Wie attraktiv ist das Chancen-Risiko-Profil der Aktie aktuell? Der Kerosin-Stresstest Vor US-Börsenöffnung legte Delta ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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