XRP Prognose nach dem Rutsch auf 1,38 Dollar, hält Ripples XRP die 1,26 Dollar am 9. Oktober?

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Die XRP Prognose hat sich innerhalb weniger Tage deutlich verschoben. Vor kurzem lag XRP noch bei 1,53 Dollar, am 9. Oktober notiert der Token nur noch bei rund 1,38 Dollar. Zwischenzeitlich fiel der Kurs sogar auf 1,3175 Dollar, bevor Käufer eingriffen. Auf Polymarket rechnen Händler nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 31,5 Prozent, dass XRP im Oktober die Marke von 1,60 Dollar erreicht. Die Stimmung ist gedrückt, und die XRP Prognose hängt an wenigen Marken. Steht XRP vor dem nächsten Ausbruch, oder liegt die größere Chance längst an einem anderen Ort?

XRP Prognose nach dem Rückgang, diese Marken entscheiden jetzt

Laut The Crypto Basic hat der jüngste Rückgang die kurzfristige Struktur gebrochen, die noch Raum für einen weiteren Anlauf auf 1,65 Dollar ließ. XRP hatte mehrere Wochen unter einem Widerstandsband zwischen 1,53 und 1,65 Dollar konsolidiert. Statt auszubrechen, rutschte der Kurs aus einem kleineren Dreieck nach unten und beschleunigte die Abwärtsbewegung. Auf dem Vier-Stunden-Chart fiel der RSI dabei tief in den überverkauften Bereich.

Nach Daten von CoinGecko kostet XRP aktuell 1,38 Dollar, nachdem der Token im Tagesverlauf zwischen 1,32 und 1,41 Dollar schwankte. Binnen einer Woche hat XRP 9,6 Prozent verloren, der Börsenwert beträgt rund 87 Milliarden Dollar. Für die kurzfristige XRP Prognose sieht The Crypto Basic die erste wichtige Unterstützung zwischen 1,26 und 1,24 Dollar, darunter folgt eine Zone um 1,10 Dollar. Als entscheidende Linie für jede mittelfristige XRP Prognose gilt das Augusttief bei 0,98 Dollar. Die Analysten von CaptainAltcoin betonen, dass XRP sich über 1,39 Dollar halten muss, damit eine Erholung bis 1,46 Dollar glaubwürdig wird.

Für die XRP Prognose würde selbst ein gelungener Ausbruch damit nur einige Prozent bringen. Ein Coin mit 87 Milliarden Dollar Börsenwert braucht Milliarden an frischem Kapital, um sich spürbar zu bewegen. Viele Anleger fragen sich daher, wo das nächste große Wachstum entsteht, bevor die breite Masse es bemerkt.

Während die XRP Prognose wackelt, sammelt Pepeto abseits der Schlagzeilen Kapital ein

Während sich die XRP Prognose um wichtige Unterstützungen dreht, sammelt ein kleineres Projekt weiter Kapital ein, ohne große Schlagzeilen zu machen. Pepeto hat im Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingenommen, und die eigene Börse läuft bereits. Genau das macht den Unterschied. Jeder Token kostete dabei 0,000000188 Dollar, obwohl der Gesamtmarkt nachgab. Das Team hat drei funktionierende Werkzeuge geliefert, eine gebührenfreie Börse, eine Multi-Chain-Bridge und einen Sicherheits-Scanner, und manche Analysten trauen dem Token vom Presale bis zum Listing sogar das Hundertfache zu.

Im Mittelpunkt steht PepetoSwap, denn dort fallen keinerlei Handelsgebühren an. Bei einem Tausch über 100.000 Dollar verlangt Uniswap rund 300 Dollar, auf PepetoSwap sind es 0 Dollar. Die Plattform wurde mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet und wächst weiter.

Die Bridge verschiebt Token in weniger als einer Minute zwischen fünf großen Chains, darunter Ethereum, Solana und BNB Chain. Die Token werden auf der Ausgangschain gesperrt und auf der Zielchain neu erzeugt, ganz ohne Wrapping, sodass das Gesamtangebot von 420 Billionen Token unverändert bleibt. Den Code hat SolidProof unter die Lupe genommen, und da dieses Audit jede Zeile vor Beginn des Vorverkaufs geprüft und bestätigt hat, können Käufer von einer sicheren Basis ausgehen.

Im Team arbeitet ein früherer Experte von Binance mit, während der Mitgründer den ursprünglichen Pepe-Token ohne ein einziges Produkt auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat. Diesmal sind die Werkzeuge bereits live. Jede neue Stufe erhöht den Einstiegspreis, und wer jetzt handelt, sichert sich den Preis am Boden und damit den größtmöglichen Hebel bis zum Listing. In einem Markt, in dem selbst XRP auf frisches Kapital wartet, könnte Pepeto die stärkste frühe Gelegenheit sein.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt spannend, und ein Sprung zurück über 1,53 Dollar ist möglich. Doch selbst dann bräuchte ein Coin mit 87 Milliarden Dollar Marktwert gewaltige Summen für eine weitere Verdopplung. Der ursprüngliche Pepe-Coin hat kleine Einsätze ohne Produkt in große Gewinne verwandelt. Mehr Werkzeuge könnten weiter tragen als gar keine, und Pepeto bringt Börse, Bridge, einen erfahrenen Gründer und laufende Gespräche über ein Binance-Listing mit. Dass bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt wurden, zeigt, dass viele Käufer zu derselben Antwort gekommen sind. Der Vorverkauf ist über die offizielle Pepeto-Website offen, und wer zögert, zahlt mit jeder Stufe mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für die kommenden Tage?

XRP muss sich laut CaptainAltcoin über 1,39 Dollar halten, um Spielraum bis 1,46 Dollar zu schaffen. Fällt der Kurs, liegen die nächsten Unterstützungen bei 1,26 und 1,10 Dollar.

Warum beobachten Anleger Pepeto neben XRP?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine gebührenfreie Börse sowie eine Cross-Chain-Bridge und hat im Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.