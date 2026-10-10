Die milliardenschweren Investitionen in große KI-Modelle könnten sich als Fehlkalkulation erweisen. Analysten warnen vor einer Korrektur des Marktes, da die prognostizierte Nachfrage nach Rechenleistung ausbleibt und lokale Modelle an Bedeutung gewinnen. KI-Platzhirsch OpenAI verfehlte kürzlich sein Umsatzziel um 20 Milliarden US-Dollar, was an der US-Technologiebörse Nasdaq vorübergehend zu einem Kursrückgang führte. Ursächlich für diese Lücke war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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