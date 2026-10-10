Saarbrücken - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 17, 18, 29, 30, 34, 38, die Superzahl ist die 1. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 1714090. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 429264 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. Nach unterschiedlichen Statistiken spielen rund 10-20 Millionen Deutsche jede Woche Lotto.
Nachdem der Jackpot in den letzten beiden Ziehungen nicht geknackt wurde, steht er bei 9 Millionen Euro.
Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. Nach unterschiedlichen Statistiken spielen rund 10-20 Millionen Deutsche jede Woche Lotto.
Nachdem der Jackpot in den letzten beiden Ziehungen nicht geknackt wurde, steht er bei 9 Millionen Euro.
© 2026 dts Nachrichtenagentur