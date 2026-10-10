Leipzig (ots) -Beim 31. Internationalen Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" in Chemnitz ist am Samstag (10. Oktober 2026) die ägyptisch-amerikanische Produktion "Happy Birthday - Die Geburtstagsfeier" (Originaltitel: Eid milad saeid) mit dem MDR-Preis für den "Besten besonderen Kinderfilm international" ausgezeichnet worden.Das berührende Filmdrama aus dem Jahr 2025 erzählt die Geschichte der achtjährigen Toha, die in einem Armenviertel von Kairo lebt und für eine wohlhabende Familie arbeitet. Mit Nelly, der Tochter ihrer Arbeitgeber, verbindet sie eine enge Freundschaft. Da Toha selbst noch nie ihren Geburtstag feiern durfte, setzt sie alles daran, für Nelly ein unvergessliches Fest zu organisieren. Kurz vor der Feier wird sie jedoch unerwartet ausgeschlossen. Beim "Schlingel" feierte der Film seine Deutschland-Premiere.Die internationale Fachjury "Spielfilm International" würdigte "Happy Birthday" mit dem MDR-Preis als "Besten besonderen Kinderfilm international" für die humanistische Haltung des Films und sein großes Vertrauen in die Perspektive eines Kindes. Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury von der emotionalen Kraft des Films von Regisseurin Sarah Goher sowie von der herausragenden Leistung der jungen Hauptdarstellerin.In der Jurybegründung heißt es: "HAPPY BIRTHDAY erzählt von Armut. Und zeigt dabei nicht nur, was Armut Menschen nimmt, sondern auch, was sie oft gar nicht erst entstehen lässt: Wünsche, Träume und die Vorstellung, dass das eigene Leben mehr sein könnte als das, was andere für einen vorgesehen haben." Weiter heißt es: "Sarah Goher gelingt ein dichtes, berührendes und immer wieder überraschendes Werk. Im Zentrum steht die herausragende junge Hauptdarstellerin. Mit beeindruckender Natürlichkeit verkörpert sie ihre Figur als neugierig, lebensfroh, klug und verletzlich."Der MDR-Sonderpreis "Bester besonderer Kinderfilm international" ist mit 1.000 Euro dotiert. Wird der Film von einem öffentlich-rechtlichen Sender zur Ausstrahlung angekauft, unterstützt der MDR die deutsche Synchronisation mit weiteren 5.000 Euro.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6368608