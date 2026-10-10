Bislang gingen Astronomen davon aus, dass unsere planetare Nachbarschaft noch etliche Milliarden Jahre friedlich ihre Kreise zieht. Neue Simulationsmodelle zeichnen nun ein radikal anderes Bild vom Ende unseres Sonnensystems. Bislang galt das äußere Sonnensystem in der Wissenschaft als ein äußerst stabiles Konstrukt, bei dem selbst nach dem Tod der Sonne in einigen Milliarden Jahren die äußeren Planeten für weitere 30 bis 100 Milliarden Jahre geordnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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