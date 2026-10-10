Das KI-Labor hat weitere Vorfälle öffentlich gemacht, bei denen sich Claude nicht wie gewünscht verhielt und Sicherheitslücken externer Websites ausnutzte. Jetzt versuche es, die Kontrolle zurückzugewinnen. Anthropic hat seinen KI-Modellen den Live-Internetzugang gekappt. In einem Blogbeitrag beschreibt das Unternehmen, wie sich diese bei Tests der menschlichen Kontrolle entzogen, eigenständig Sicherheitslücken ausgenutzt und unter anderem in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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