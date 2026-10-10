Berlin - Der Vorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, kritisiert die Finanzpolitik der aktuellen Bundesregierung. "Ich glaube nicht, dass uns der Tankrabatt auf Dauer helfen wird", sagte Sewing der "Bild am Sonntag". Er glaube auch nicht, dass sich die Situation im Mittleren Osten morgen erledigen werde.
Daher halte er die Kosten der Preissenkung für zu hoch: "Wenn Sie sehen, was das monatlich kostet, wenn Sie sehen, wo wir sowieso schon in der Staatsschuldensituation sind, dann können wir nicht einfach immer obendrauflegen."
Weiter forderte Sewing, der die Deutsche Bank seit achteinhalb Jahren führt, eine grundlegende Überprüfung der staatlichen Wirtschaftsförderung: "Wir müssen zum Beispiel darüber nachdenken, ob wir diese Dinge noch subventionieren können, die wir heute subventionieren."
Daher halte er die Kosten der Preissenkung für zu hoch: "Wenn Sie sehen, was das monatlich kostet, wenn Sie sehen, wo wir sowieso schon in der Staatsschuldensituation sind, dann können wir nicht einfach immer obendrauflegen."
Weiter forderte Sewing, der die Deutsche Bank seit achteinhalb Jahren führt, eine grundlegende Überprüfung der staatlichen Wirtschaftsförderung: "Wir müssen zum Beispiel darüber nachdenken, ob wir diese Dinge noch subventionieren können, die wir heute subventionieren."
© 2026 dts Nachrichtenagentur