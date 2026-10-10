Nürnberg - In einem spektakulären Zweitligaspiel haben sich der 1. FC Nürnberg und der VfL Wolfsburg am Samstagabend mit einem 4:4 unentschieden getrennt. Die Partie war geprägt von zahlreichen Wendungen und einem dramatischen Finish.



Bereits in der ersten Halbzeit gingen die Gäste aus Wolfsburg durch Tore von Hauke Wahl in der 12. Minute und Muhammed Damar in der 29. Minute mit 2:0 in Führung. Nürnberg zeigte jedoch Kampfgeist und kam mit viel Schwung aus der Kabine.



In der zweiten Halbzeit ging es dann richtig ab: Nürnbergs Piet Scobel erzielte in der 52. und 59. Minute einen Doppelpack, bevor Mohamed AlÃ Zoma in der 63. Minute die 3:2-Führung für die Gastgeber erzielte und die Partie damit gedreht hatte. Wolfsburg ließ sich jedoch nicht beirren und glich in der Nachspielzeit durch Alessio Besio in der 90.+1 Minute zum 3:3 aus.



Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten. Giannis Masouras brachte Nürnberg in der 90.+6 Minute erneut in Führung, doch Wolfsburgs Besio hatte das letzte Wort und erzielte in der 90.+9 Minute den Ausgleichstreffer zum 4:4.



Damit bleibt Wolfsburg in dieser Saison weiterhin sieglos, während Nürnberg ungeschlagen bleibt. Nürnberg bleibt damit auf Rang zwei, Wolfsburg rutscht auf Platz fünf.





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