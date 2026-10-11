Die SAP-Aktie setzt ihre Erholung fort und steigt mit einem Wochengewinn von +4,10% auf 191,46 €. Seit dem Tief bei rund 128,00 € hat der DAX-Titel damit rund +50% zugelegt. RSI und MACD bestätigen den Aufschwung, doch unmittelbar voraus wartet eine massive Widerstandszone. Auch das Elliott-Wellen-Szenario mahnt weiterhin zur Vorsicht. Chartanalyse zur SAP-Aktie Der Kurs der SAP-Aktie hat den mehrmonatigen Abwärtstrendkanal nach oben verlassen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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