Die gute Nachricht lautet: Der DAX beendete die Handelswoche oberhalb von 25.000 Punkten. Nach den zahlreichen Herausforderungen, mit denen der deutsche Leitindex in den letzten Handelstagen konfrontiert wurde, war das nicht unbedingt zu erwarten. Der robuste Wochenschluss versetzt den DAX nunmehr in die Lage, die eingeleitete Wende voranzutreiben. Gelingt das Unterfangen, sind weitere Kurssteigerungen möglich. Sollte es jedoch scheitern, muss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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