Günstige Gebühren allein reichen nicht mehr: Welcher Broker bietet faire Kosten und ein überzeugendes Gesamtpaket? Eine aktuelle Studie vergleicht elf Online-Broker auch bei Angebot, Kundenservice und Benutzerfreundlichkeit. Wer in Aktien investieren will, braucht ein Depot. In den vergangenen Jahren fanden immer mehr Menschen ihren Weg an den Aktienmarkt über Neobroker. Sie lockten lange mit kostenloser Depotführung und nahezu gebührenfreiem Handel, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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