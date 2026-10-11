Zug - Das Zuger Softwareunternehmen Papers AG baut das Team rund um die Resilienz-Plattform Obsidio gezielt weiter aus. Obsidio macht sich das Acurast-Netzwerk zunutze, um Resilienz-Tests unter hochrealistischen Bedingungen durchzuführen. Mit Mark Barwinski unterstützt ab sofort ein international renommierter Cybersicherheitsexperte die strategische Weiterentwicklung der Lösung als Advisor. Die Papers AG stärkt damit ihre Kapazitäten, um Finanzinstitutionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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