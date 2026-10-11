2027 war nun wirklich nicht das Jahr des Bitcoin. Doch seit Wochen verbessert sich das Momentum. Daran ändert auch die Politik nichts. Eigentlich sollte der 15. September den Durchbruch für den Kryptomarkt in den USA bringen. Der Antrag zur weiteren Beratung des Clarity Act scheiterte jedoch, sodass das Gesetz zwar nicht endgültig vom Tisch ist, eine Verabschiedung in diesem Jahr angesichts des engen Zeitplans und der bevorstehenden Zwischenwahlen aber schwieriger wird. Washington war zuvor sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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