Nach dem Lauf bis über 87.000 US$ hat Bitcoin wieder ein paar Prozent abgegeben und notiert aktuell um 83.000 US$. Wirklich nervös macht das viele Analysten bislang nicht. Die kurzfristigen Prognosen bleiben zwar eher zurückhaltend, auf Sicht der kommenden Monate tauchen aber wieder Kursziele oberhalb von 100.000 US$ auf. Für den nächsten Schub fehlt Bitcoin noch etwas QCP Capital geht für das vierte Quartal nicht davon aus, dass Bitcoin sofort wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de