Normalerweise kappen Analysten im Quartal ihre Gewinnprognosen. Diesmal heben sie sie trotz Krieg und Ölpreis bei 100 US-Dollar an. Die Wall Street peilt 8.000 Punkte an. Doch nicht alle spielen mit. Teures Öl und Gas schrecken die Analysten nicht. Ihre Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 haben sie im dritten Quartal sogar angehoben. Zwischen dem 30. Juni und dem 30. September stieg der erwartete Gewinn je Aktie laut FactSet um 1,4 Prozent auf 89,84 US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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