Wer BMW-Aktien im Depot hat, dem ist schon lange der Spaß vergangen. Es scheint einfach kein Ende der Talfahrt in Sicht. Am Donnerstag rutschte der Kurs sogar unter 52 € und somit auf ein 52-Wochen-Tief. Was tun mit der BMW-Aktie? China tut weh Man kann es drehen und wenden, wie man will: Schön ist das alles nicht, was da seit langem bei der BMW-Aktie passiert. Der Absturz kommt allerdings nicht aus dem Nichts. BMW steckt ebenso wie die meisten anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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