Duisburg/Dortmund/Gelsenkirchen (ots) -Der Countdown für einen besonderen Sommer im Ruhrgebiet läuft: Ab sofort sind Tagestickets für die Internationale Gartenausstellung 2027 erhältlich. Vom 23. April bis 17. Oktober kommenden Jahres lädt die Region Gäste aus ganz Deutschland und darüber hinaus ein, das Ruhrgebiet neu zu entdecken. Wo einst Kohle gefördert und Stahl produziert wurde, entstehen außergewöhnliche Gartenlandschaften und neue Orte für Kultur, Freizeit und Begegnung. Rund 6.000 Veranstaltungen begleiten die Ausstellung. Erstmals findet eine Internationale Gartenausstellung in einer gesamten Metropolregion statt.Mit dem Start des Tagesticketverkaufs können Besucherinnen und Besucher ihren Ausflug oder ihre Reise ins Ruhrgebiet frühzeitig planen und bleiben bei der Wahl ihres Besuchstages flexibel: Die Tagestickets sind nicht an ein bestimmtes Datum gebunden. Sie ermöglichen an einem Tag den Besuch aller drei eintrittspflichtigen Zukunftsgärten in Duisburg, Gelsenkirchen und Dortmund. Außerdem kann der Besuch der IGA-Zukunftsgärten Lünen und Emscherland geplant werden. Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in den regionalen Verbundgebieten von VRR und WestfalenTarif ist im Tagesticket enthalten. Von Viersen bis Höxter und von Rommerskirchen bis Minden ist die Nutzung des ÖPNV somit kostenfrei."Wir laden die Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus ein, mit uns einen Sommer voller Entdeckungen zu erleben. Das Ruhrgebiet hat sich immer wieder neu erfunden. Zur IGA 2027 zeigen wir, wie viel Schönheit, Lebensfreude und Zukunft in dieser Region stecken. Zwischen großen Gärten, Kunst und beeindruckenden Zeugnissen unserer Industriegeschichte schaffen wir Orte, an denen Menschen zusammenkommen und eine gute Zeit miteinander verbringen. Als Gastgeberin freuen wir uns auf alle, die neugierig auf dieses Ruhrgebiet sind - und auf die Begegnungen, die daraus entstehen. Mit dem Start des Tagesticketverkaufs wird aus der Vorfreude eine konkrete Verabredung: Wir sehen uns 2027 im Ruhrgebiet", sagt Hanspeter Faas, Sprecher der Geschäftsführung der IGA 2027 Ruhrgebiet.Von großen Blütenbildern bis zu bekannten BühnenactsAuf mehr als 33.000 Quadratmetern gärtnerischer Ausstellungen entfaltet sich die Vielfalt der IGA: Rosen und Stauden, außergewöhnliche Pflanzenraritäten und aufwendig gestaltete Blumenhallenschauen treffen auf Wassergärten, schwimmende Beete und einzigarte Industriearchitektur. Über Frühling, Sommer und Herbst entstehen immer neue Farben und Gartenbilder. Dazu kommt ein Programm, das weit über den Garten hinausreicht: KAMRAD und Glasperlenspiel, die Neue Philharmonie Westfalen und die Deutsche Oper am Rhein gehören ebenso dazu wie Shakespeares "Ein Sommernachtstraum", den das Schauspiel Dortmund unter freiem Himmel an der Kokerei Hansa inszeniert. Jeden Tag erwartet die Gäste in den Zukunftsgärten Duisburg, Gelsenkirchen und Dortmund Programm. Lichtkunst, Tanz, Sport und Familienangebote ergänzen den IGA-Sommer."Gartenkunst kann staunen lassen, inspirieren und den Blick auf die Natur verändern. Unsere Gärtnerinnen und Gärtner und die Floristikteams schaffen dafür eindrucksvolle Blütenbilder, die sich vom Frühjahr bis in den Herbst immer wieder wandeln. Zugleich eröffnen drei unterschiedliche Kunstkonzepte neue Perspektiven auf unsere Zukunftsgärten: der Internationale Skulpturengarten in Duisburg, die Ausstellung 'spark - from work to progress' mit 16 künstlerischen Positionen aus Nordrhein-Westfalen auf der Kokerei Hansa in Dortmund - viele davon eigens für die IGA entwickelt - und ein Klangkunstparcours mit Arbeiten internationaler Künstlerinnen und Künstler in Gelsenkirchen. Dazu kommen Musik, Theater und ein großartiges Liveprogramm. Ich freue mich auf die Menschen, die wegen der Gärten zu uns kommen und dabei die Kunst entdecken - oder nach einem Konzertbesuch Lust bekommen, am nächsten Tag durch unsere Gärten zu streifen", so Hanspeter Faas.Ein Tag, viele MöglichkeitenBlühende Gartenlandschaften entdecken, Kunst vor industrieller Kulisse erleben oder den Besuch mit einem Konzert verbinden: Die Tageskarte eröffnet vielfältige Möglichkeiten, den ganz persönlichen IGA-Tag zu gestalten. Florale Inszenierungen, wechselnde Blumenhallenschauen, Ausstellungsbeiträge und das Veranstaltungsprogramm sind ohne zusätzliche Eintrittsgelder enthalten. Wer möchte, kann an einem Tag mehrere Zukunftsgärten besuchen und dabei unterschiedliche Seiten der Region kennenlernen.Verschiedene Ticketkategorien eignen sich ebenso für einen Tagesausflug wie als Baustein einer längeren Ruhrgebietsreise - und als Geschenk für Menschen, mit denen man 2027 Zeit verbringen möchte. Die Dauerkarte ermöglicht den täglichen Eintritt über die gesamte Laufzeit der IGA. Tickets und Gutscheine sind online unter www.iga2027.ruhr sowie an ausgewählten Vorverkaufsstellen erhältlich.Fünf Zukunftsgärten als Einladung, die Region neu zu entdeckenDie IGA 2027 verbindet Gartenkunst und Pflanzenvielfalt mit Industriekultur, internationaler Kunst und einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm. Ihre fünf Zukunftsgärten liegen im RheinPark Duisburg, im Nordsternpark Gelsenkirchen, an der Kokerei Hansa in Dortmund, im Landschaftspark Viktoria in Lünen und im Emscherland zwischen Castrop-Rauxel und Recklinghausen.Unter der Leitfrage "Wie wollen wir morgen leben?" zeigt die Ausstellung zugleich, wie Grün unsere Städte lebenswerter machen kann. Weitere Garten- und Parkprojekte in den Kommunen sowie private Initiativen tragen die IGA in die gesamte Region. Erwartet werden rund 3,1 Millionen Besuche.Einblicke in die entstehenden ZukunftsgärtenBegleitet wurde der Verkaufsstart am 10. Oktober von einem kostenlosen Baustellen- und Familienfest in allen fünf Zukunftsgärten. Unter dem Motto "Wir blühen vor" haben sich rund 5.000 Besucherinnen und Besucher über die Schauplätze der kommenden Gartenausstellung informiert. Führungen, Musik und Mitmachangebote gaben einen Vorgeschmack auf das, was die Gäste 2027 erwartet.Mit dem gestarteten Tagesticketverkauf reicht diese Einladung nun weit über die Region hinaus: Der nächste Ausflug, ein gemeinsames Wochenende oder eine Reise ins Ruhrgebiet können schon heute mit der Vorfreude auf die IGA beginnen.Informationen zur IGA 2027 und zum Ticketverkauf: www.iga2027.ruhrÜber die IGA 2027 RuhrgebietUnter dem Motto: "Wie wollen wir morgen leben?" präsentiert die Internationale Gartenausstellung 2027 auf internationaler Bühne und in drei Ebenen innovative Lösungsideen für Zukunftsfragen der Grünen Infrastruktur und der Stadtentwicklung in Metropolregionen. Die Ebene der ZUKUNFTSGÄRTEN bietet daneben auch die Kulisse für die Präsentationen des Garten- und Landschaftsbaus und der Pflanzenproduktion. Kommunen zeigen auf der Ebene UNSERE GÄRTEN die grünen Schätze der Region. Die Ebene MEIN GARTEN gibt den Bürgerinnen und Bürgern Raum sich zu beteiligen mit privaten Initiativen und Kooperationen.Die Internationale Gartenausstellung mit rund 6.000 Veranstaltungen findet vom 23. April bis 17. Oktober 2027 erstmals nicht in einer einzelnen Stadt, sondern in einer gesamten Metropolregion statt. Insgesamt werden rund 3,1 Millionen Besuche erwartet.Pressekontakt:Jascha HabeckPressesprecherLeitung Presse- und Medienkommunikationj.habeck@iga2027.ruhr0201 - 565769 44 | 0152 - 288180 93Original-Content von: IGA 2027 Ruhrgebiet gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183605/6368820